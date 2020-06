Le migliori canzoni degli Jarabe De Palo: da La Flaca a Bonito, i cinque brani che hanno caratterizzato la discografia degli Jarabe De Palo, gruppo rock latino capitanato da Paul Donés.

Il gruppo rock latino Jarabe de Palo (tradotto rigorosamente in italiano “sciroppo di albero“) è stato formato a Barcellona nei primi anni ’90 dal cantante e chitarrista Pau Donés con il chitarrista Jordi Mena, il batterista Alex Tenas, il percussionista Dani Forcada e il bassista Joan Gené.

Donés, uno dei primi fan dei Beatles e di Bob Marley, formò la sua prima band con suo fratello, ma trovò un’altra formazione per mettere in piedi i Jarabe de Palo.

L’album del 1997, La Flaca, ebbe molto successo nelle classifiche della loro terra natale del gruppo. De Vuelta y Vuelta è stato pubblicato quattro anni dopo e inserito nella Top 50 dei migliori album latini.

Jarabe De Palo, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con La Flaca, brano contenuto nell’omonimo album del 1996. Il singolo permise al gruppo di farsi conoscere in tutto il mondo.

Il video di La Flaca:

La canzone fu scritta dopo un viaggio che la band fece a Cuba: il rock, infatti, si fonde con ritmi latini, creando un mix perfetto.

Passiamo ad Agua, brano contenuto nell’album Depende del 2000.

Il video di Agua:

Il testo parla di un amore che stenta a spuntare e la domanda che viene posta è la seguente: “Come puoi essere mia amica, se darei la mia vita per te”…

C’è, poi, Depende, Presente nell’album omonimo del 1998. La canzone è stata riproposta dal gruppo – insieme a Jovanotti – e tradotta in italiano con il titolo Dipende.

Il video di Depende:

Questo è uno dei brani più significativi della carriera degli Jarabe De Palo. Le radio, nel 2000, mandarono a rotazione entrambe le versioni della canzone e diventò uno dei tormentoni estivi di quell’anno.

Jarabe De Palo, El Lado Oscuro e Bonito



El Lado Oscuro è contenuta nell’album La Flaca del 1996. La canzone rappresenta una dichiarazione d’amore profonda, di un uomo che ha vissuto nella parte oscura del mondo e che il bene “non si paga in denaro”.

Il video di El Lado Oscuro:

Infine, citiamo Bonito, singolo contenuto nell’omonimo album del 2003. Il brano fu molto apprezzato in Italia ma anche in tutta Europa.

Il video di Bonito:

E, come successe per Depende, anche per questa canzone, il gruppo collaborò con Jovanotti per registrarne una versione italiana.



Fonte foto:

https://www.facebook.com/JarabedepaloOFICIAL

