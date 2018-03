Koogeek porta anche in Italia gli interruttori smart compatibili con HomeKit, grazie ai quali è possibile gestire l’illuminazione domestica con i dispositivi Apple e Siri.

La confezione degli smart switch di Koogeek è molto curata e mostra tutti i dettagli del prodotto. All’interno troviamo l’interruttore, le viti per applicarle alla parete e il manuale in italiano.

Esteticamente, gli interruttori Koogeek sono realizzati in PC e ABS, offrendo una bella sensazione satinata al tatto. Il colore è un bianco sporco, che personalmente non ho apprezzato (avrei preferito un bianco chiaro, come tra l’altro si vede sulla confezione). Sul pannello sono presenti la scritta Koogeek in basso a destra, oltre al logo dell’interruttore che si illumina di verde quando attivo.

L’installazione è semplice, dato che gli smart switch sono compatibili con i sistemi europei di illuminazione. Basta quindi rimuovere il vecchio interruttore (dopo aver tolto la corrente) e collegare la linea neutra, il filo vivo e il filo di carico nella scatola di giunzione a parete. A questo punto, bisogna solo fissare il pannello frontale alla parete, utilizzando le viti presenti nella confezione.Se non siete pratici di questo tipo di installazioni, consigliamo di rivolgervi ad un tecnico esperto.

Una volta installato il prodotto, basterà utilizzare l’apposita app iOS per configurarlo. Bisogna quindi selezionare la connessione Wi-Fi (solo 2.4 GHz) a cui collegare l’interruttore.

Chiaramente, sarà possibile utilizzare normalmente l’interruttore cliccando sull’apposito pulsante, il cui LED mostra quando è attivo/disattivo. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l’interruttore ha un input di 220-240V a 50Hz. Il carico massimo è di 800W.

Completata la parte di configurazione, potremo sfruttare l’app Koogeek Home o l’app Casa presente su iOS per controllare da remoto l’interruttore. Se in casa abbiamo un iPad (con iOS 10 o successivi) o una Apple TV di quarte generazione (o successiva), possiamo gestire l’interruttore smart anche quando siamo fuori casa, vista la compatibilità con HomeKit. Potremo quindi accendere o spegnere le luci dall’app o chiedendolo direttamente a Siri tramite iPhone, iPad, iPod touch o Apple Watch.

Tramite l’app Casa è anche possibile creare delle scene personalizzate per programmare l’accensione e lo spegnimento delle luci. Inoltre, l’app monitora costantemente il consumo di energia delle lampadine collegate a quel particolare interruttore.

L’interruttore smart di Koogeek è un prodotto facile da montare e da configurare. Esteticamente mi ha deluso solo il colore (ma questo rientra nel gusto personale), mentre il design non è affatto male. Anche i materiali utilizzati sono ottimi.

Se siete alla ricerca di interruttori compatibili con HomeKit, questa è una delle migliori soluzioni. Su Amazon è disponibile sia la versione con doppio interruttore (ora in offerta a 45,99€), sia quella con interruttore più grande ma singolo (ora in offerta a 39,99€). Inserendo il codice BYGCQK54 in fase di ordinazione avrete ulteriori 5€ di sconto su ogni singolo prodotto.