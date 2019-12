Chi sono i finalisti di X Factor 2019: Sofia Tornambene, Davide Rossi, i Booda e La Sierra.

Con la semifinale del 5 dicembre, il percorso di X Factor 2019 è arrivato all’atto conclusivo. Da ora conosciamo i finalisti di questa edizione del talent di Sky.

Quattro artisti di provenienza differente, distanti anni luce tra loro, ma dotati di un talento che è stato in grado di conquistare l’affetto del pubblico e anche dei giudici. Due Under (donna e uomo) e due Gruppi. In questo 2019 a ‘fallire’ sono stati gli Over. Ecco chi sono i quattro finalisti di X Factor 2019.

Chi sono i finalisti di X Factor 2019?

Sarà dura battaglia durante la finale di X Factor, in programma al Forum di Assago il 12 dicembre. La candidata principale alla vittoria sembra la giovanissima Sofia Tornambene, in arte Kimono, che fin dalle Audizioni aveva colpito il pubblico per la dolcezza del suo timbro e per un talento che appare privo di confini. Classe 2003, proveniente da Civitanova Marche, ha già scritto un inedito di grande successo: A domani per sempre.

L’altro Under ancora in gara, ma appartenente alla squadra degli Uomini di Malika Ayane, è Davide Rossi. Classe 1998, nativo di Rieti, ha dimostrato di avere non solo grande talento, ma anche grandi competenze. Il suo percorso non è stato capito da tutti, ma la finale è riuscita comunque ad accaparrarsela. Ecco la sua Glum:

X Factor 2019, finale: i due Gruppi

In quest’edizione è rimasta senza concorrenti in finale Mara Maionchi, che ha perso tutti i suoi Over. Samuel è invece il giudice che porta più artisti in finale: sono due i Gruppi ancora in corsa.



La Sierra, il duo romano che mescola trap e rap, è uno dei due gruppi arrivati fino all’atto conclusivo. Capaci di riscrivere i testi delle canzoni con grande semplicità (ma con meno classe e dramma di Anastasio), sono arrivati fin qui a suon di rime azzeccate e grazie a un inedito che è volato in streaming: Enfasi.

Ultimi, ma non ultimi, i Booda. Se per la vittoria bastassero solo le conoscenze musicali, forse sarebbero loro i favoriti numero uno. Gruppo formato proprio per il talent, composto da tre talenti tra loro diversi ma simili, hanno dimostrato un’energia incredibile e un senso del ritmo tribale che travolge e coinvolge. Ecco la loro Elefante:

