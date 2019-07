Rocco Hunt, le canzoni migliori del rapper salernitano: da Io posso a Cuore rotto.

Fa discutere la notizia del ritiro prematuro di Rocco Hunt. Giovane rapper salernitano, tra i protagonisti della scena hip hop napoletana mainstream, nella sua decennale carriera ha avuto l’onore di essere il primo artista del mondo del rap a vincere il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.

Per ora è fermo a soli tre album. In attesa di scoprire quale sarà il futuro della sua carriera, andiamo a scoprire insieme cinque delle canzoni migliori del suo repertorio.

Rocco Hunt: le canzoni migliori

Rocco Hunt

Rocco Hunt – Io posso

Primo singolo in assoluto del rapper campano, datato 2013 e tratto dall’album Poeta urbano, è un inno ai sognatori, a chi sta per mollare ma invece deve crederci. Perché se vogliamo, possiamo fare tutto.

Questo il video di Io posso:

Rocco Hunt – Nu juorno buono

Dopo un album di debutto passato più o meno in sordina, il rapper è letteralmente esploso conquistando il Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con Nu juorno buono, primo singolo dal disco ‘A verità.

Prodotta da Mr. Ketra, questa canzone ha fatto scoprire a una fetta d’Italia un rap pulito, lontano dagli stereotipi gangsta che per tanti anni hanno chiuso a questo genere le porte dell’Ariston.

Rocco Hunt – Se mi chiami

Tratto dal terzo e finora ultimo album di Rocco, SignorHunt, Se mi chiami è un duetto con quello che si può considerare il suo padrino artistico, Neffa, prima rapper e poi cantautore di Scafati, in provincia di Salerno.

Una canzone su un amore finito, non particolarmente originale, ma di certo impreziosita dalla presenza di uno degli artisti di maggior talento della storia del rap italiano.

Rocco Hunt – Wake Up

Il pop rap di Rocco fa il suo ritorno sul palco dell’Ariston nel 2016 con il brano Wake Up. Energica e orecchiabile, non riesce ad eguagliare il successo di Nu juorno buono, ma rimane ancora oggi una delle sue canzoni più conosciute anche da chi non ha mai approfondito la sua discografia:

Rocco Hunt – Cuore rotto

Dopo essere tornato a Sanremo come ospite dei Boomdabash (con i quali ha contribuito a scrivere Per un milione), nel 2019 Rocco è tornato a lanciare diversi singoli. Un’operazione che ha fatto credere fosse imminente l’uscita di un nuovo album… Ma per ora il tutto sembra naufragato.

Cuore rotto ci mostra comunque un Rocco più maturo artisticamente, ben spalleggiato nell’occasione da uno dei rapper più apprezzati della scena romana, Gemitaiz: