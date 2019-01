Le migliori canzoni di Nek nel giorno del suo compleanno: da In te a Differente.

Tanti auguri a Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek! L’artista emiliano compie oggi 47 anni, da festeggiare al meglio in attesa del suo ritorno sul palco di Sanremo.

Cantautore versatile, capace di passare al pop rock a brani elettronici, senza perdere forza nella ricerca melodica, ha scritto pezzi che hanno fatto la storia del pop italiano anni Novanta e Duemila. Eccone cinque dei più famosi.

Nek: le canzoni migliori

In oltre trent’anni di carriera, il cantante nativo di Sassuolo ha scritto brani di gran pregio, spaziando dall’iniziale rock/pop rock a pezzi essenzialmente melodici nel solco della grande tradizione italiana, senza però mai affondare nella banalità.

Il suo singolo di maggior successo in assoluto è forse Laura non c’è, super hit del 1997, classificatosi al settimo posto al Festival di Sanremo. Mai suoi brani migliori sono altri. Riascoltiamoli insieme!

Nek – In te

Il brano con cui Nek si è fatto conoscere al pubblico italiano è In te, una canzone presentata al Festival di Sanremo 1993 tra le Nuove Proposte e arrivata al terzo posto dietro Laura Pausini e Gerardina Trovato. A far scalpore il messaggio contro l’aborto presente nel testo.

Rinfreschiamoci la memoria ascoltandola un’altra volta:

Nek – Sei grande

Tratta dall’album Lei, gli amici e tutto il resto del 1997, Sei grande venne presentata nelle manifestazioni Un disco per l’estate e Festivalbar, riscuotendo fin da subito un grandissimo successo.

Questo il video ufficiale del classico di Nek:

Nek – Sei solo tu

Brano scritto da Cheope su musiche di Nek, vede al suo interno la presenza di Laura Pausini, cantante con cui l’artista di Sassuolo si era incrociato nel Festival di Sanremo del 1993. Il loro avvicinamento era avvenuto nel 2001, quando Neviani aveva lavorato con Laura al rifacimento di Non c’è.

Ascoltiamo questo celebre duetto con Laura Pausini:

Nek – Almeno stavolta

Singolo di lancio della raccolta The Best of Nek – L’anno zero del 2003, Almeno stavolta venne accompagnata da una serie di polemiche per la somiglianza evidente con il brano più famoso dei Sum 41, gruppo pop punk americano, Still Waiting.

Le Iene dedicarono a questo presunto plagio un servizio in cui fecero suonare a Nek il riff principale con la chitarra a un tempo accelerato, dimostrandogli l’eccessiva somiglianza.

Nonostante queste polemiche, rimane uno dei pezzi più amati dai fan di Neviani, oltre che uno di quelli più interessanti dal punto di vista dell’arrangiamento.

Di seguito il video ufficiale del brano:

Nek – Differente

Con la svolta pop/elettropop degli ultimi anni, Nek ha ridato vivacità alla propria carriera, rilanciata dal secondo posto del Festival di Sanremo 2015 con Fatti avanti amore. Dal successivo album Unici, del 2016, venne estratto questo brano fin da subito apprezzato dai suoi fan, anche per via del testo, scritto da Giulia Anania.

Ecco il video ufficiale di questa ballata elettronica: