Nel giorno del suo compleanno, riascoltiamo le migliori canzoni di Gianni Morandi.

Gianni Morandi è un artista, capace di diventare, nonostante l’età, una vera star del web. Anche per questo è ancora oggi uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amato in Italia.

Padre, tra l’altro, di Tredici Pietro, star della trap su YouTube, Gianni ha scritto pagine memorabili della storia della canzone italiana. Quale miglior modo per festeggiare il suo compleanno, se non ricordando alcuni dei suoi migliori brani?

Gianni Morandi, le canzoni migliori

Il cantante alto 1 metro e 74 ha pubblicato nel corso della sua carriera 40 album in studio e 90 singoli. Scegliere delle canzoni che possano rappresentarne il percorso artistico è molto difficile, ma noi ci abbiamo provato. Ecco cinque delle sue migliori canzoni: da La fisarmonica a In ginocchio da te.



Gianni Morandi

Morandi – La fisarmonica

Canzone del 1966 presente nell’album Gianni 3, La fisarmonica è uno dei brani più amati della carriera di Gianni, pur non essendo stata rilasciata come singolo, la canzone divenne famosa anche grazie alla presenza nel film Mi vedrai tornare. Riascoltiamola insieme:

Gianni Morandi – Fatti mandare dalla mamma

Pubblicato nel 1962, Fatti mandare dalla mamma è uno dei primi brani di Morandi, oltre che uno dei più famosi. Di questa canzone sono state pubblicate varie versioni, di cui una in dialetto bolognese incisa da Andrea Mingardi e una in versione reggae nell’album Ciao Ràgaz. Noi ascoltiamo però la versione originale:

Gianni Morandi – Uno su mille

Brano più recente, pubblicato nel 1985, Uno su mille è stata la canzone del rilancio di Gianni dopo alcuni anni di silenzio. Dato il successo del pezzo, il cantante ne incise anche una versione spagnola nei primi anni Novanta. Ecco l’audio di questo grande classico:

Gianni Morandi – Se perdo anche te

Altra canzone del 1966, lanciata come lato B del singolo C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Se perdo anche te è una cover in italiano di Solitary Man di Neil Diamond, riarrangiata da Ennio Morricone. Riascoltiamola in questo duetto con l’amico Claudio Baglioni:

Gianni Morandi – In ginocchio da te

Brano del 1964, fu il singolo che trascinò il secondo album di Morandi, grazie a un successo di vendita enorme. Da questa canzone fu tratto anche un omonimo film, che conteneva altre canzoni dell’artista bolognese. Ecco qui un video della famosa hit dell’amato Gianni: