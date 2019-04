Le canzoni sulla Pasqua: cinque brani pop e rock che parlano, in modi diversi, della più importante festività cristiana.

La Pasqua è la più importante celebrazione della religione cristiana. Eppure, non è mai riuscita a entrare nella cultura di tutto il mondo come il Natale. Ad esempio, chi non conosce le migliori canzoni sulla festa del 25 dicembre? Praticamente nessuno. Mentre le canzoni sulla Pasqua obiettivamente stentano ad essere ricordate.

Ma ci sono brani che parlano della Pasqua? Certo, ce ne sono tantissime e alcune sono anche storicamente importanti. Andiamo a riascoltarne cinque, brani per festeggiare ma anche per riflettere.

Le migliori canzoni sulla Pasqua

E pensare che la Pasqua avrebbe potuto avere un brano simbolo di fama mondiale. Last Christmas degli Wham! in origine era infatti Last Easter. Ma forse non avrebbe avuto lo stesso sapore questo brano in un periodo diverso dell’anno.

Ascoltiamo insieme allora le cinque canzoni più famose sulla Pasqua.

Fabrizio De André – Il testamento di Tito

All’interno de La buona novella, album del 1970 di Faber, c’è questo brano splendido che dà voce a uno dei ladroni crocifissi insieme a Gesù Cristo. Quest’ultimo dichiara di disprezzare la legge ma si mostra commosso nel vedere la sofferenza del Cristo al suo fianco.

Questo un video live de Il testamento di Tito:

Jefferson Airplane – Easter?

Una delle canzoni sulla Pasqua più dissacranti è questa Easter?, tratta dal disco Long John Silver del 1972. Si tratta di un’invettiva anti-cristiana. protagonista si rivolge alla Chiesa cattolica perché continuano a esserci guerre nel nome di Cristo, un Uomo di pace che diceva che uccidere è peccato.

Di seguito l’audio di Easter?:

Patti Smith – Easter

La Sacerdotessa del rock, Patti Smith, nel 1978 lanciò un intero album a nome Easter. Al suo interno la title track, una ballata particolare e dissonante, con una serie di poetiche visioni personali sulla Pasqua: “Io sono la primavera, la Terra Santa, il seme infinito del mistero, la spina, il velo, il volto della grazia“.

Ascoltiamo insieme Easter:

Franco Battiato – Scalo a Grado

Da un grande cantatore come Franco Battiato, che ha sempre toccato anche temi mistici con grande eleganza, non poteva non aspettarcisi un brano sulla Pasqua. Scalo a Grado è presente nell’album del 1982 L’arca di Noè. Qui è protagonista non la Passione ma il sentimentalismo legato ai temi religiosi.

Di seguito l’audio di Scalo a Grado:

Lady Gaga – Judas

Non è proprio una canzone pasquale, ma Judas di Lady Gaga trae ispirazione dagli eventi della Passione, messi in parallelo alla fine di un amore, terminato a casa di un Giuda.

Di seguito il video di Judas: