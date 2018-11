Andiamo alla scoperta delle migliori canzoni dei Blink 182, una delle band della scena punk californiana più famosa in tutto il mondo.

Se si pensa alla scena pop punk degli anni novanta californiana, i Blink 182 sono sicuramente fra le band più importanti insieme agli altri nomi altisonanti come Green Day e Sum 41. La band è nata nel 1992 a Powland, e nella sua formazione vedeva Tom Delonge alla chitarra e alla voce, Mark Hoppus al basso e alla voce, e infine lui, il mitico ed eccentrico batterista dei Blink 182: Travis Barker. Nel giorno del suo compleanno (14 novembre 1975) ripercorriamo la carriera della band con alcuni dei loro più grandi successi.

Le migliori canzoni dei Blink 182

Sonorità pop, testi divertenti e canzoni semplici e che ti risuonano in testa. La formula dei Blink 182 è sicuramente efficace, e non a caso nel corso degli anni sono diventati una delle band più famose in assoluto. Ecco le 5 canzoni che abbiamo scelto per la nostra top five: buon ascolto e… buon divertimento!

Blink 182: I miss you

Anno 2003, quarto album in studio della band, che è già matura e lontano dagli esordi… casinari. E lo dimostra I miss you, canzone matura per una band punk, arrangiata da ballad e dove le voci di Tom e Mark si alternano in maniera meravigliosa. Riascoltiamo il pezzo insieme:

Blink 182: What’s my age again

Nel 1999 usciva Enema of the State, e al suo interno c’era una delle canzoni più famose del gruppo: What’s my age again, che è passata alla storia non solo per il suo sound e il suo ritornello pazzesco, ma anche per il suo video… dove la band corre nuda per la città! Guardare per credere: ecco il videoclip ufficiale!

Blink 182: Always

Facciamo un salto di nuovo al 2003, quando il mondo conosce Always. Pezzo orecchiabile e con sonorità tipiche della band, non tutti sanno che per registrarlo ci sono voluti… ben 4 diversi tipi di basso elettrico! Il risultato? Ecco il video:

Blink 182: Adam’s song

Fra le canzoni più famose in assolute dei Blink, il pezzo è uscito nel 1999 ed è subito stato un successo, posizionandosi nelle parti più alte delle classifiche in America ed Europa. Al tempo stesso, però, la canzone è stata oggetto di critica per il suo testo, che affronta la delicata tematica del suicidio. Soprattutto dopo che un ragazzo si tolse la vita ascoltandola…

Ecco il video ufficiale:

Blink 182: First date

Pezzo meraviglioso e fra i più belli scritti dalla band, ancora più belli il videoclip ufficiale, dal quale si coglie appieno una delle migliori armi del gruppo: l’ironia. Ecco l’ultima canzone della nostra top five:

