Mika, le canzoni migliori: da Relax, Take It Easy al singolo del rilancio nel 2019, Ice Cream.

Mika è un caso molto particolare nella musica internazionale. Perché di artisti stranieri che riescono ad avere maggior presa sul mercato italiano che su quello anglofono non ce ne sono molti.

Sarà per quel suo falsetto così accattivante, o per la faccia da bravo ragazzo. Fatto sta che da noi è riuscito sempre ad avere un grande successo. In attesa di scoprire cosa sarà della sua carriera ancora piuttosto giovane, andiamo a riascoltare insieme cinque pezzi già divenuti in qualche modo dei classici della musica pop degli anni Duemila.

Mika: le canzoni migliori

Mika

Mika – Grace Kelly

Il primo di Mika, pubblicato nel gennaio 2007, è l’indimenticabile Grace Kelly, una vera bomba capace di rimanere al primo posto nel Regno Unito per cinque settimane.

Brano focalizzato su un virtuoso uso del falsetto nel ritornello, fece saltar fuori dei paragoni poco adatti con Freddie Mercury. D’altronde, anche nel testo Michael afferma di voler provare a essere un ‘piccolo Freddie’, prima di una sovraincisione vocale che è in effetti un omaggio al compianto leader dei Queen.

Al di là di un improbabile parallelo, rimane un pezzo validissimo e capace di mostrare al mondo le qualità di un artista fuori dagli schemi classifici della popstar, con il suo stile figlio legittimo degli anni Ottanta.

Di seguito il video di Grace Kelly:

Mika – Relax, Take It Easy

Secondo singolo da Life in a Cartoon Motion, Relax, Take It Easy è senza ombra di dubbio la canzone che ha dato la confermato il successo del cantante di origine libanese.

Riprendendo una linea melodica di un classico degli anni Ottanta, (I Just) Died in Your Arms dei Cutting Crew, mette in risalto il falsetto dell’amato Michael. Pubblicato all’inizio dell’estate, divenne uno dei tormentoni del 2007. Di seguito il video ufficiale di Relax, Take It Easy:

Mika – Love Today

Con Love Today si chiude la triade di brani divenuti dei veri classici della musica pop anni Duemila. Altro estratto da Life in Cartoon Motion, riuscì a ottenere una vasta eco mediatica soprattutto per merito dei due successi precedenti.

Altro pezzo molto valido e ballabile, è stato forse rivalutato col tempo ed è oggi uno dei pezzi più richiesti nelle setlist di Michael. Questo il video di Love Today:

Mika – Stardust

Facciamo un salto di qualche anno e arriviamo al 2013. Dall’album Songbook, Vol. 1, Michael estrae questo singolo prodotto da Benny Benassi e Greg Wells.

Per l’edizione italiana decide di collaborare con Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor 6. Il risultato fu un brano accattivante e che conquistò il cuore degli italiani: non a caso ottenne un quadruplo disco di platino. Ecco l’audio di Stardust:

Mika – Ice Cream

Veniamo all’estate del 2019, con il brano che si appresta a rilanciare la carriera di Mika dopo diversi anni di silenzio. Con Ice Cream l’artista torna a prendere ispirazione a piene mani dal calderone della migliore musica anni Ottanta. Le influenze di George Michael sono evidenti, e il risultato è un brano ballabile e leggero, ma a tratti anche urticante.

Questo il video di Ice Cream: