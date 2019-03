Nuovi progetti dedicati all’inserimento lavorativo e nuove sfide per continuare a realizzare cambiamento. Sono stati presentati oggi dalla Fondazione Cariplo alla Triennale di Milano, Salone D’Onore. Fondazione Cariplo ha sperimentato, in collaborazione con diversi attori del territorio, modelli di intervento per promuovere l’occupabilità di persone a rischio di marginalità, che nel contesto socio-economico attuale e in un mercato del lavoro sempre più competitivo e in evoluzione non sempre trovano le giuste opportunità. L’evento è stata anche un’occasione per raccontare alcune storie, a partire dal cambiamento che hanno generato in chi le ha vissute in prima persona, nonché rilanciare alcune sfide.

