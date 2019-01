Le cinque canzoni migliori di Al Bano e Romina: da Felicità a Oggi sposi.

Al Bano e Romina sono stati forse la coppia più amata della musica italiana negli anni Ottanta. La loro è stata una storia capace di far sognare, in cui l’amore si mescolava all’arte e alla passione.

Non è un caso se ancora oggi le loro canzoni sono celebrate come alcune delle hit più importanti della nostra musica leggera, brani pop spesso meno banali di quanto possa sembrare in un primo momento.

Al Bano e Romina: le canzoni migliori

Sono davvero tanti i brani di successo sfornati dal celebre duo negli anni Ottanta. Canzoni importantissime che sono state esportate, con grande successo, in tutto il mondo. In questo articolo ne abbiamo selezionati cinque, partendo dalla loro signature song, Felicità, fino ad arrivare a Oggi sposi del 1991. Andiamo a riscoprirli insieme!

Fonte foto: instagram.com/rominaspower/

Al Bano e Romina – Felicità

Pur arrivando solo seconda al Festival di Sanremo del 1982, Felicità è ancora oggi la canzone simbolo del duo più amato della musica italiana. Una title track capace di trascinare il rispettivo album in cima alla classifica di vendite, sfondando il muro dei 25 milioni di copie.

Riascoltiamo insieme questo celeberrimo duetto:

Al Bano e Romina – Ci sarà

La vittoria di Sanremo solo sfiorata con Felicità, i due artisti la ottennero nel 1984 con questo bel brano pop tratto dall’album Effetto d’amore. Ci sarà è diventata negli anni la seconda canzone più amata del duo, dietro alla sola Felicità.

La riascoltiamo insieme:

Al Bano e Romina – Nostalgia canaglia

Brano finale dell’immaginaria ‘triade’ del podio sanremese, Nostalgia canaglia venne presentata al Festival nel 1987, raggiungendo il terzo posto. Fece discutere in quell’edizione della kermesse l’esibizione di Romina, che salì sul palco pur essendo incinta già di diversi mesi.

Riascoltiamo questo pezzo attraverso il video di questa esibizione dal vivo:

Al Bano e Romina – Libertà

Title track dell’album del 1987, Libertà è una delle canzoni più celebri di Al Bano e Romina, composta come inno di libertà contro ogni tipo di dittatura. Inizialmente censurata nei Paesi del blocco comunista, divenne negli anni del crollo dell’Unione Sovietica un vero tormentone.

Ascoltiamola ancora una volta:

Al Bano e Romina – Oggi sposi

Singolo di grande importanza nella carriera dei due artisti, in quanto segna la loro ultima presenza congiunta a Sanremo, nel 1991. La canzone non fu un successo clamoroso nella competizione (arrivò solo ottava), ma ottenne un discreto successo di pubblico sia in quel periodo che negli anni a venire.

Ecco il video della loro performance a Sanremo:

