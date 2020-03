La quarantena sta facendo sentire i suoi effetti e chi purtroppo non può lavorare inizia ad annoiarsi costretto a stare chiuso in casa.

Per questo motivo Jo Squillo – in diretta su Instagram da casa sua – ha realizzato un epico deejay set per allietare il sabato sera di tutti noi.

La serata – annunciata ai fan – ha poi attirato l’attenzione di moltissimi vip che durante la diretta hanno commentato: da Simona Ventura che ha chiesto se ci sarà un tour (non prima di aver sghignazzato, chchch), a Luca Vismara che ha ricordato la nomination che le ha fatto a L’Isola dei Famosi.

Fra i vip che hanno ballato sulle note di Siamo Donne anche Elisabetta Gregoraci (che ha applaudito), Fedez (che ha fatto varie battute su certificazioni e acque Evian), Giulia Salemi (che ha auspicato per lei il Festival di Sanremo 2021), Paola Iezzi, Asia Valente del Grande Fratello Vip, Francesco Facchinetti, Emma, Alessandra Amoroso e tanti altri…

Semplicemente fantastica.

Ecco il video: