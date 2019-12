Radio TRX: la radio della grande musica rap italiana nata dalla mente di Paola Zukar, Fabri Fibra, Marracash e altri grandi dell’hip hop.

Anche il rap italiano ha oggi la sua casa: è nata radio TRX, un progetto nato dalla mente della donna più influente nella storia dell’hip hop in Italia, Paola Zukar.

Se fino a pochi anni fa per il rap sbarcare nelle radio mainstream era praticamente impossibile, in questo momento il rap è ovunque. Ma mai quanto il pop. Ecco perché le grandi rapstar italiane hanno deciso di unire le forze per creare una nuova piattaforma in cui poter raccontare la musica urban come nessuno ha mai fatto in Italia fino a oggi.

Radio TRX: la radio del rap italiano

Per anni ha rimuginato su un progetto di questo tipo Paola Zukar, la manager delle più importanti rapstar italiane. E finalmente, grazie all’apporto di big come Fabri Fibra, Marracash, Clementino, Gué Pequeno, Salmo ed Ensi, è venuta alla luce TRX.

Di cosa si tratta? Di una radio che trasmette via app 24/7 musica urban, analizzandola in ogni sua sfaccettatura e declinazione. L’app ha debuttato un anno fa, e ha macinato subito numeri impressionanti, fino al grande approdo sulle frequenze di Radio Italia proprio nel dicembre 2019.

Spiega la Zukar: “Oggi il rap permea la cultura, la cronaca, la moda, i trend, ha ricadute economiche importanti. Ha bisogno di essere raccontato degnamente e quotidianamente dai suoi protagonisti e da chi lo capisce perché, se non riusciamo a farci conoscere, il rischio è non riuscire a farci capire“.



Gué Pequeno

Il rap arriva su Radio Italia con TRX

TRX è un progetto basato sugli esseri umani. A scegliere cosa va in onda non è un algoritmo, ma sono degli esperti del settore. Per la maggior parte si tratta di ragazzi under 25. Un gruppo di persone che ha lavoato finora distanza con riunioni portate avanti su WhatsApp. Ora TRX ha una redazione fisica e i contenuti non potranno che diventare ancor più di qualità.

Particolarmente interessante un aspetto. Nonostante la partnership con Radio Italia, la musica trasmessa sulle frequenze di TRX continuerà ad arrivare da tutto il mondo. Insomma, anche gli amanti della musica urban in Italia hanno finalmente trovato la loro vera casa.

Di seguito il video di Chi vuol essere milionario? di Clementino e Fabri Fibra: