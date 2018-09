Da pescatore eroe per aver salvato decine e decine di migranti a presunto trafficante. È la storia di Chamseddine Bourassine, arrestato a Lampedusa il 30 agosto, insieme ad altri cinque colleghi, con l’accusa di essere trafficante di uomini. Una versione a cui non credano centinaia di persone che hanno manifestato nei giorni scorsi davanti all’ambasciate italiane di Tunisi e di Parigi: “Mio fratello è conosciuto in tutto il mondo, ha sempre aiutato i migranti in difficoltà in mezzo al mare”, dice il fratello Mohamed Khames Bourassine, volato in Sicilia dalla Francia per tirar fuori il parente dalla prigione.

Il 29 agosto, intorno alle 14, un aereo di Frontex avvista a circa 84 miglia a Sud di Lampedusa, in area libica, un barchino con 14 persone trinato da un peschereccio che va a 7 nodi di velocità. Quattro ore dopo, appuntano gli investigatori “il motopesca e il barchino con i migranti risultavano dapprima fermi e separati tra loro e, successivamente, intorno alle 20,15, di nuovo collegati con cima di rimorchio e diretti verso l’Italia”. Passano 15 minuti è dall’aereo comunicano che i migranti erano stati imbarcati a bordo del motopeschereccio e il barchino veniva trainato verso le coste italiane. Dopo mezzanotte la guardia di finanza intercetta la piccola imbarcazione con i migranti e più di un’ora dopo, invece, ferma il peschereccio di Bourassine. I sei sono rinchiusi nel carcere di Agrigento.

Secondo il gip di Agrigento Stefano Zammuto che ha convalidato gli arresti “è ragionevole ritenere che abbiano organizzato la traversata dalla Tunisia, mettendo deliberatamente in condizione di pericolo i migranti, facendoli viaggiare su un natante del tutto inadeguato ad affrontare la traversata, così da provocare l’intervento della polizia giudiziaria operante e il successivo soccorso una volta giunti in acque internazionali presidiate dall’Italia”.

Una ricostruzione che gli interessati smentiscono. Bourassine è difeso dall’avvocato Salvatore Cusimano: “Hanno trovato questo barchino in difficoltà, lo hanno soccorso e lo hanno lasciato vicino a Lampedusa. L’unico errore è stato quello di non avvertire le autorità italiane”, dice il legale. Rsi news ha raccolto le testimonianze di alcuni migranti soccorsi dai pescatori tunisini che raccontano di aver avuto problemi con il motore: “Siamo rimasti lì, è passato molto tempo e alla fine abbiamo visto passare una barca di pescatori a cui abbiamo segnalato la nostra posizione. Ci hanno chiesto se volevamo chiamare le autorità tunisine o essere riportati indietro. Abbiamo detto di no, non saremmo mai tornati. Abbiamo chiesto ai pescatori di chiamare le autorità italiane. Ci hanno dato acqua e pane e ci hanno detto di rimanere dove eravamo. Loro si sarebbero messi in contatto con le autorità italiane in modo che queste sarebbero venute a prenderci”. Poi, continua la testimonianza, di notte è entrata acqua nell’imbarcazione e i pescatori sono tornati: “Ci hanno detto che non erano riusciti a rintracciare le autorità italiane. E visto che rimanere là sarebbe stato pericoloso, ci ha trainati un po’ avanti verso Lampedusa, in un posto dove il mare era più tranquillo”.

Bourassine è noto in Tunisia, è il leader dell’associazione della pesca artigianale di Zarzis e si è fatto conoscere per aver salvato decine e decine di migranti davanti alle coste nordafricane. La documentarista italiana Giulia Bertoluzzi ha realizzato un documentario sui pescatori di Zarzis, “Strange fish”, che sarà proiettato il 15 settembre a Milano, al festival Visioni del mondo. “Bourassin è presidente anche di una rete nazionale di pescatori che lotta per una pesca artigianale a difesa dei fondali. Ma soprattutto è stato impegnato, insieme ai colleghi, a salvare i migranti che sempre più spesso incrociava. I pescatori di Zarzis hanno pure ricevuto una formazione da Medici senza frontiere per essere in grado di soccorrere”, racconta Bertoluzzi.