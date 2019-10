Sting, le canzoni migliori dell’ex cantante dei Police: da Englishman in New York a Fields of Gold.

Sting è un’icona della musica britannica. Con i Police ha rivoluzionato il suono della musica rock, aggiungendo alla new wave di fine anni Settanta delle atmosfere tratte dal jazz e dalla musica etnica. Ma anche da solista il cantautore britannico ha avuto una carriera straordinaria.

Ecco cinque delle migliori canzoni di una delle star della musica che ama l’Italia.

Sting: le canzoni migliori



Sting – Englishman in New York

Il primo straordinario successo internazionale di Sting fuori dai Police è questo brano estratto come terzo singolo dal suo secondo album solista, …Nothing Like the Sun.

Pezzo dedicato all’attore e scrittore Quentin Crisp, è un omaggio alle persone che mostrano il coraggio di essere se stesse. Di seguito il celebre video di Englishman in New York, girato da David Fincher:

Sting – Fragile

Il singolo che fece seguito a Englishman fu un altro dei pezzi di maggior successo da solista dell’artista britannico, ovvero Fragile.

Altro omaggio, stavolta a Ben Linder, un ingegnere statunitense ucciso dai Contras nicaraguensi mentre lavorava a un progetto nel paese centroamericano, racconta la nostra fragilità di uomini in un mondo sommerso dalla violenza. Questo il video di Fragile:

Sting – If I Ever Lose My Faith in You

Anni Novanta. Per l’artista britannico è tempo di un quarto album, Ten Summoner’s Tales. Da questo disco celebre estrae come secondo disco If I Ever Lose My Faith in You, un brano venato di funk che raggiunge il numero 1 in Italia e permette all’artista di conquistare un Grammy per la Miglior interpretazione vocale maschile.

Ecco il video ufficiale di questo grande successo:

Sting – Fields of Gold

Probabilmente il brano più rappresentativo del cantautore da solista, insieme alla già citata Fragile. Anche Fields è un estratto da Ten Summoner’s Tales, ma è contraddistinta dal suono inequivocabile di una cornamusa del Northumberland.

Riascoltiamo insiem Fields of Gold:

Sting – Desert Rose

Singolo pubblicato il 1° gennaio 2000, è il secondo estratto dal sesto album Brand New Day. Canzone dalle atmosfere mediterranee, e in particolare nordafricane, vanta la collaborazione di Cheb Mami, un cantante algerino.

Questo il video di Desert Rose: