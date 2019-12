Le migliori canzoni dei Litfiba di Piero Pelù e Ghigo Renzulli.

I Litfiba sono stati e sono tutt’oggi una band iconica del rock italiano, punta di diamante della nostra scena new wave negli anni Ottanta e vicini a sonorità più hard (ma anche pop) negli anni successivi.

Riascoltiamo insieme le loro cinque canzoni migliori, i pezzi più famosi e importanti della band fiorentina.

Litfiba: le canzoni migliori

Quasi tutti i pezzi migliori dei Litfiba risalgono al primo periodo con Piero Pelù. Vero che anche negli ultimi anni la band è tornata a sfornare hit di buon livello qualitativo, ma l’epoca d’oro del gruppo è inevitabilmente quella che va dal 1989/90 al 1999.

Riascoltiamo insieme cinque delle canzoni più importanti della loro carriera.



Litfiba – El diablo

Secondo singolo tratto dall’omonimo album del 1990, El diablo è ancora oggi uno dei pezzi più amati della band di Ghigo Renzulli. Dopo un successo relativo per tutti gli anni Ottanta, con questo brano hard rock dalle atmosfere latineggianti la band riuscì a imporsi al grande pubblico.

Il testo denuncia il presunto satanismo spesso associato in maniera automatica e fuori luogo alla musica rock. Ecco il video ufficiale di questo piccolo grande capolavoro:

Litfiba – Spirito

Primo singolo dell’omonimo album del 1994, ripubblicato in versione speciale nel 2017, Spirito è una hit rock molto più leggera rispetto a El diablo, etnica ed esotica come molti loro brani, apprezzata sia dai vecchi fan che dai più giovani.

Come quasi tutti i loro classici, fu riproposta da Pelù anche durante il suo periodo da solista. Di seguito il video:

Litfiba – Tex

Altro grande classico dei Litfiba, pubblicato per la prima volta nel quarto album in studio del 1988, Litfiba 3, Tex è stata rilanciata dalla versione live dell’album Pirata e dalla nuova versione in studio, dopo l’abbandono di due membri del gruppo, denominata Tex ’90.

Ancora oggi è questa la veste preferita dalla band fiorentina. Riascoltiamola insieme:

Litfiba – Proibito

Altro brano dalla doppia vita, pubblicato per la prima volta in El diablo del 1991 e riproposto in versione remixata nella compilation Sogno ribelle, di cui diverrà il singolo di punta.

Godiamoci il video di quest’ennesimo classico della band:

Litfiba – Fata Morgana

Chiudiamo questa carrellata con Fata Morgana, traccia presente nell’album Terremoto dei Litfiba. Pur non essendo stato rilasciato come singolo, è diventato uno dei pezzi più conosciuti e apprezzati dell’intera discografia della band, grazie a un arrangiamento splendido e a un testo poetico ma limpido, incentrato sul tema dell’apparenza.

Immergiamoci ancora una volta nell’atmosfera onirica di questa grande canzone:

