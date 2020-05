Le 5 migliori canzoni di Niccolò Fabi: da Ecco a Lontano da me, i brani più significativi della discografia del cantautore romano.

Artista intimista e profondamente sensibile: così abbiamo conosciuto Niccolò Fabi, uno dei principali esponenti del cantautorato italiano.

Con la sua gentilezza e pacatezza, propone brani che – con delicatezza -si fanno ascoltare e hanno molto da comunicare, in un modo identificativo e personale.

Fabi esprime le proprie opinioni, senza invadere il campo altrui e senza cercare consensi. Scopriamo insieme i 5 migliori brani del cantautore romano.

Niccolò Fabi, le canzoni più amate

Partiamo con Ecco, brano contenuto nell’omonimo album in studio del 20120.

Il video di Ecco:

Il testo è una chiara dichiarazione d’amore che si intreccia al ricordo, strumento per non far precipitare tutto nell’oblio.

Passiamo, poi, a Solo un uomo, contenuta nell’omonimo album del 2009.

Il video di Solo un uomo:

Il brano fu scelto per essere presentato al Festival di Sanremo 2009 ma venne scartata poiché il testo fu considerato “troppo triste e malinconico”.

C’è, poi, Elementare, brano presente nell’album Ecco del 2012.

Il video di Elementare:

Elementare riflette tutta la genuinità e il candore di questo artista che – con le parole utilizzate in questa canzone – accarezza dolcemente l’ascoltatore.

Niccolò Fabi, Capelli e Lontano da me



Capelli è il brano contenuto nel primo album del cantante, intitolato Il giardiniere.

Il video Capelli:

La canzone fu presentata al Festival di Sanremo 1997, nella sezione giovani. Non riuscì a ottenere il premio di tale sezione, ma Fabi portò a casa il Premio della Critica.

Infine, citiamo Lontano da me, brano presente nell’album Ecco del 2012.

Il video di Lontano da me:

Il testo è, al tempo stesso, sia leggero che profondo: esprime la volontà di allontanarsi dal rumore quotidiano e da se stessi.