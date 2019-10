Andiamo alla scoperta delle migliori canzoni di Snoop Dogg, rapper classe 1971 che con la sua classe, le sue rime e il suo swag ha lasciato un segno nel mondo della musica.

Snoop Dogg è il nome d’arte con cui è conosciuto in tutto il mondo Calvin Cordozar Broadus Jr., ed è un rapper di fama mondiale, ma anche un discografico e un attore. Nato a Long Beach il 20 ottobre del 1971, sotto il segno dello scorpione, si tratta di uno dei VIP in ambito musicale più famosi in America e non solo.

Ripercorriamo la sua carriera attraverso alcune delle sue migliori canzoni.

Le migliori canzoni di Snoop Dogg

Flow melodico, aria da pappone, ironia e velocità. Sono tante le armi a disposizione di Doggy, che nel corso della sua carriera ha dato vita a pezzi immensi, che in un certo senso hanno fatto scuola. Ecco una selezione di alcuni dei suoi migliori pezzi!



Snoop Dogg

Snoop Dogg: Drop it Like it’s Hot

Fra le canzoni più celebri del rapper c’è di certo questa. Scritta insieme a Pharrel Williams, altro grande produttore e rapper americano, è uscita nel 2004 ed è stata una vera e propria rivoluzione nel sound, visto il suo stile minimalista. Anche il video, realizzato in bianco e nero, è diventato fra i più famosi della carriera del cantante. Riascoltiamola insieme.

Snoop Dogg: The Next Episode

In realtà, la dicitura corretta del brano sarebbe la seguente: Dr. Dre – The Next Episode ft. Snoop Dogg, Kurupt e Nate Dogg. Tuttavia, la canzone è diventata un vero e proprio successo, tanto che tutti la associano a Snoopy. Thug Life vi dice qualcosa? Ecco, è proprio il pezzo che accompagna il famoso meme! Il pezzo risale al 2000 e ancora oggi è fra i più celebri in assoluto. Ecco il video:

Snoop Dogg: Smoke weed everyday

Nel 2011 viene realizzato un remix di The Next Episode dal dj danese Hedegaard. La canzone, però, comincerà a spopolare su YouTube nel 2014, e il pezzo dopo 14 anni tornerà di nuovo sulla cresta dell’onda, ribattezzato con il nome di Smoke Weed Everyday. Ecco il brano:

Snoop Dogg: Doggy Style

Non potevamo non prendere in considerazione l’album di esordio di Dogg, uscito nel 1993 e che ha fatto vendere al rapper ben 8 milioni di copie! Considerato un disco fondamentale per la storia del rap, questo è anche sicuramente fra i più grandi successi dello stesso artista, e per questo non possiamo non riproporlo nella sua versione integrale. Ecco dunque, per concludere la nostra rassegna, Doggy Style.

