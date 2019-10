La morte di Manuel Frattini ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Sono molti i vip che hanno voluto condividere via social il proprio dolore e il ricordo del coreografo. C’è Roby Facchinetti, l’ex Pooh che su Twitter scrive: “Un profondo lutto ha colpito tutti noi, per la morte di un vero amico e di un grande artista: Manuel Frattini. Le sue interpretazioni rimarranno nella storia del musical italiano. Mancherai a tutti noi, nostro piccolo grande Manuel! Buon Viaggio”. Anche Dodi Battaglia piange “la scomparsa di un amico che sapeva dare corpo e anima ai sogni e lo saluto con le parole di quel Pinocchio al quale ha dato nuova voce: ‘Comunque vada, sai che non ti scorderò possiamo crederci, amico mio…’.

“Sono sconvolta – si legge nel post di Rita Pavone – Non riesco ancora a crederci. Ci ha lasciato per sempre, così, di punto in bianco, e per uno maledetto arresto cardiaco, un personaggio unico, un grande ballerino, un artista unico, eccezionale. Un adorabile, delizioso amico da sempre”.

