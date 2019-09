Le canzoni di Beyonce più belle: da Crazy in Love a Love on Top, tutte i brani migliori nella carriera della regina del rhythm and blues contemporaneo.

Beyonce è senza ombra di dubbio una delle popstar più apprezzate e amate del Ventunesimo secolo, una donna talmente talentuosa e forte da essere diventata un simbolo per generazioni e generazioni.

Per celebrare la sua già straordinaria carriera, andiamo a riascoltare insieme cinque delle sue canzoni migliori.

Le canzoni di Beyonce più belle

Beyoncé – Crazy in Love

La più grande canzone di Beyoncé è il suo biglietto da visita da solista. Subito dopo la separazione dalle Destiny’s Child, la talentuosa Knowles si ripresentò al mondo con Jay-Z al suo fianco e un pezzo da brividi: Crazy in Love.

Esaltata fin da subito dalla critica come una delle canzoni più belle del Ventunesimo secolo, compare al 118° posto tra le 500 migliori canzoni di tutti i tempi secondo Rolling Stone. Insomma, niente male per un brano di debutto. Riascoltiamolo insieme:

Beyoncé – Irreplaceable

Un paio d’anni dopo l’exploit con Crazy in Love e l’album Dangerously in Love, la Knowles continua a essere una delle star più importanti dello showbiz, e non solo in ambito R&B.

Nel 2006 a confermare il suo status di popstar straordinaria è il singolo Irreblaceable, tratto dall’album B’Day e scritto da Ne-Yo. Pensato come un brano country per una voce maschile, è diventato nella versione definitiva una ballad pop con influenze R&B e un arrangiamento compleamente stravolto. Il risultato è eccellente.

Ecco il video ufficiale di questo splendido pezzo:

Beyoncé – If I Were a Boy

Di biennio in biennio, nel 2008 la signora Carter sceglie If I Were a Boy per lanciare il suo album I Am… Sasha Fierce. Pezzo prettamente pop, ma con sfumature folk e soft rock, ci mostra il lato più struggente della Knowles, in grado di far venire la pelle d’oca anche a un cuore di pietra.

Questo lo splendido video di If I Were a Boy:

Beyoncé – Halo

Nello stesso album di If I Were a Boy troviamo un altro dei grandi successi di Beyoncé, una delle canzoni più amate nella sua carriera ancora oggi: Halo. Scritta da Ryan Tedder, frontman dei OneRepublic, venne priemata nel 2009 come Miglior canzone agli MTV Europe Music Award e permise alla cantante di trionfare anche ai Grammy per la Miglior performance vocale pop.

Riascoltiamola insieme attraverso il suo video ufficiale:

Beyoncé – Love On Top

E chiudiamo questa breve playlist dedicata alla regina con una canzone che solo una regina poteva cantare. Tratta dall’album 4 del 2011, è uno dei pezzi in cui l’artista riesce a mettere in mostra maggiormente la sua estensione vocale, e non è un caso che negli ultimi anni sia diventato uno dei più utilizzati nei talent per dimostrare la bravura delle ‘sventurate’ concorrenti, sempre in difficoltà nel confronto espressivo con la Knowles.

Insomma, pur non essendo uno dei suoi successi più importanti, è di certo uno dei brani più rappresentativi del suo talento vocale. Ecco il video di Love On Top: