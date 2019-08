Le migliori canzoni dei Thegiornalisti, il gruppo di Tommaso Paradiso: da Completamente a New York.

I Thegiornalisti sono forse il fenomeno musicale più grande e atipico della scena pop italiana negli ultimi anni. Il trio formato da Tommaso Paradiso, Marco Antonio ‘Rissa’ Musella e Marco Primavera è stato infatti in grado di farsi conoscere come band indie per poi trasformarsi piano piano in una macchina sforna hit.

Del loro sound originale negli ultimi lavori c’è molto poco. Nonostante la maggiore ‘commerciabilità’ del proprio prodotto musicale, però, i Thegiornalisti sono rimasti riconoscibili non solo per la voce scanzonata del loro frontman, ma anche per un lessico e una scrittura che ancora guardano alla scena di provenienza.

Thegiornalisti: le canzoni migliori

Il più grande successo dei Thegiornalisti è stato finora Riccione, vero e proprio tormentone estivo del 2017, premiato con 4 dischi di platino. Tra i brani lanciati negli ultimi anni dal trio romano, quella è però forse la canzone musicalmente meno significativa, anche se fondamentale per la loro carriera.

Sono però altre le canzoni migliori finora scritte dal giovane terzetto, vere e proprie tappe di una scalata verso il successo che oggi sembra destinato a durare ancora a lungo.

Thegiornalisti – Siamo tutti marziani

Non tanto per la qualità della canzone in sé, ma per l’importanza del pezzo abbiamo deciso di partire da Siamo tutti marziani, il primissimo singolo della formazione, pubblicato nel 2011. Unico singolo dell’album Vol. 1, è un brano indie rock/pop molto essenziale nella propria costruzione e nell’arrangiamento, ma che già metteva in risalto alcuni tratti distintivi del gruppo, come la grande orecchiabilità del ritornello. Ascoltiamolo insieme:

Thegiornalisti – Completamente

L’album che decretò il successo dei Thegiornalisti è il terzo, Completamente sold out. Il primo singolo a raggiungere il disco d’oro fu Tra la strada e le stelle, ma il brano simbolo dell’ascesa del gruppo è la title track Completamente, doppio disco di platino e clamoroso successo radiofonico. Ecco qui il video ufficiale:

Thegiornalisti – Felicità puttana

Saltando un 2017 privo di album ma carico di hit (Riccione, ma anche Senza, Non caderci mai più e Pamplona con Fabri Fibra), i Thegiornalisti sono tornati nel 2018 con un album, Love, che li ha definitivamente consacrati nell’Olimpo della musica italiana. Trascinato dal primo singolo Questa nostra stupida canzone d’amore, l’album è stato accompagnato durante l’estate da un brano di grande qualità per testo e musiche come Felicità puttana, premiato dal doppio disco di platino. Di seguito il video ufficiale:

Thegiornalisti – New York

Chiude questa piccola rassegna di grandi canzoni della band con il singolo New York, una ballata atipica, molto leggera e dotata di un ritornello irresistibile. Ascoltiamola ancora una volta:

