Da Cherub Rock a Tonight Tonight, i brani più belli che hanno caratterizzato la carriera degli Smashing Pumpkins.

Durante la lunga e tumultuosa storia degli Smashing Pumpkins, non c’è mai stato un periodo di tranquillità: sin dai primi giorni, ci sono stati problemi e dipendenze.

Due decenni fa, il gruppo sedeva sul trono di ferro della nazione alternativa: la loro musica lasciò un segno indelebile nelle coscienze. Il frontman Billy Corgan divenne un idolo, grazie alla sua visione dinamica delle cose.

La magia di Corgan – unita al talento di Jimmy Chamberlin – produssero capolavori complessi: dal complicato punk rock al delicato alternativo al goth metal progressivo, per poi affondare radici in tutto ciò che si trovava nel mezzo.

Ecco le 5 migliori canzoni che hanno caratterizzato la carriera degli Smashing Pumpkins.

Smashing Pumpkins, le canzoni più amate



Iniziamo la nostra lista con Cherub Rock da Siamese Dream (1993). Una cosa che è andata perduta nel tempo, anche da Mellon Collie, è stata la capacità di Corgan, o almeno il desiderio, di scrivere canzoni rock che fossero aggressive e anthemiche, che colpivano e si affermavano prepotentemente.

Un po’ come è successo con questa canzone ineguagliabile di cinque minuti che era un perfetto connubio di hard rock e pop.

Ciò significa che, intrinsecamente, il brano ci svela subito il mondo di Siamese Dream e le sue possibili direzioni.

Passiamo, poi, a 1979 da Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995): è il chiaro esempio di brano pop scritto da Corgan, che è qualcosa di abbastanza insolito, visto l’andamento della band.

In 1979, infatti, il ritmo è molto più semplice della solita ferocia di Chamberlin; c’è un po’ più di drammaticità nel ritornello che in qualsiasi altra parte della canzone. Corgan rimane tranquillo nella sua vocalità.

C’è, poi, Soma, dall’album Siamese Dream (1993). In questo brano, Corgan ha individuato l’ideale platonico, la versione completamente realizzata, del suo sé originale legato a Siamese Dream come album in generale e Soma è la canzone che lo rappresenta.

Soma rappresenta una specie di foschia narcotica, seppellire le ferite sotto le sostanze chimiche.

Smashing Pumpkins, Thru The Eyes Of Ruby e Tonight, Tonight



Thru The Eyes of Ruby da Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995).

“Sottigliezza” e “moderazione” non sono necessariamente parole che associamo alle Smashing Pumpkins o a Corgan come persona, soprattutto quando parliamo di un doppio album lungo e ricco.

In questo brano, si può notare la sua attenzione ossessiva, nonché il viaggio che compie verso un percorso di trascendenza che dura quasi otto minuti.

Infine, citiamo Tonight, Tonight: funge da apripista all’album Mellon Collie And The Infinite Sadness del 1995.

È un insieme di meraviglia, desiderio, tristezza e trionfo e mistero.

È una canzone che continua a ridimensionarsi sempre di più quando pensi che non potrebbe andare oltre, è un perfetto incapsulamento di ciò che ha spinto Corgan a raggiungere il suo massimo successo a metà degli anni ’90.

