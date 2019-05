Adele, le canzoni più belle: da Chasing Pavements a Hello, passando per Rolling in the Deep.

Di cantanti come Adele ce ne vorrebbero di più. Artista eccezionale, dotata di un talento fuori dal comune, è riuscita a imprimere un marchio indelebile nella storia della musica con soli tre album, in una manciata di anni irripetibili, e che forse nemmeno un suo ritorno sulle scene potrebbe migliorare. D’altronde, per ora su un suo ritorno non ci sono notizie, quindi il problema non si pone.

Andiamo a rinfrescarci la memoria con le cinque canzoni simbolo di una carriera da diva della musica pop soul.

Adele: le canzoni migliori

Parlare delle canzoni migliori di Adele è complesso. La sua discografia è molto leggera, avendo pubblicato solo tre album. Eppure, è difficile scovare in questi tre lavori un solo brano che si possa definire brutto, e al contrario i capolavori sono davvero molti.

In questa breve playlist abbiamo inserito le canzoni più importanti, per un motivo o per un altro, della sua carriera. Riascoltiamole insieme.

Adele

Adele – Chasing Pavements

La canzone che ha lanciato verso il successo la giovanissima Adele è stata Chasing Pavements, secondo singolo estratto dall’album di debutto 19. Un pezzo piuttosto tradizionale, con un’esplosione nel ritornello che trascina grazie alla potenza vocale della cantante britannica.

Di seguito il video ufficiale di Chasing Pavements:

Adele – Rolling in the Deep

Si può a 21 anni avere una maturità artistica tale da cantare un brano del genere? A quanto pare sì. Con Rolling in the Deep la popstar britannica riesce a parlare due linguaggi: quelli dei puristi del soul e quello del pop più moderno. L’arrangiamento ammicca infatti alla musica contemporanea, ma la struttura e la sua interpretazione guardano ancora al passato. E il risultato è brillante.

Questo il video di Rolling in the Deep:

Adele – Someone Like You

Di ballate intense come Someone Like You, negli anni Duemila, se ne sono prodotte poche. Con questa canzone, forse meno raffinata di Rolling in the Deep ma estremamente più emozionante, l’artista confermò il suo status di assoluta dominatrice della musica pop soul.

Riascoltiamo ancora una volta Someone Like You:

Adele – Skyfall

Non è un brano che fa propriamente parte della discografia dell’artista, essendo il pezzo simbolo dell’omonimo film di James Bond, ma le è valso un premio Oscar come interprete per la Miglior canzone originale. E non è da tutti.

Ecco il video di Skyfall:

Adele – Hello

Il primo brano tratto dall’album 25 è Hello. A distanza di un paio d’anni di pausa, l’artista tornò sulle scene con una ballata struggente, capace di arrivare fino in vetta in un numero spropositato di classifiche in tutto il mondo.

Può piacere o non piacere (per alcuni è la sua canzone migliore, per altri è una ballad sottotono rispetto a quelle del passato), ma è certamente uno dei brani simbolo della sua carriera. Di seguito il video di Hello: