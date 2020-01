Giordana Angi, le canzoni più belle: dal singolo del successo ad Amici, Casa, fino alla recente Stringimi più forte.

Giordana Angi è stata una delle due grandi rivelazioni dell’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi. Pur essendo arrivata ufficialmente seconda, possiamo considerarla a tutti gli effetti la co-vincitrice del talent, insieme ad Alberto Urso.

Non a caso, entrambi sono riusciti a entrare nel cast del Festival di Sanremo 2020. Un onore importantissimo per artisti che hanno trovato la loro fama solo pochi mesi prima la 70esima edizione della kermesse. Andiamo ad ascoltare insieme alcune delle canzoni più famose di Giordana, per conoscerla meglio.

Giordana Angi: le canzoni più belle



Giordana Angi – Casa

Primo singolo della Giordana ‘di successo’, dopo quello del 2012 presentato a Sanremo nella categoria ‘social’ (Incognita poesia) e quello prodotto per lei da Tiziano Ferro (Chiusa con te), Casa rappresenta la conferma del grande exploit di Giordana grazie ad Amici di Maria De Filippi.

Non è caso è il brano che dà il titolo al suo EP capace di raggiungere la seconda posizione nella classifica degli album in Italia. Di seguito il video ufficiale:

Giordana Angi – Voglio essere tua

Title track del primo vero album della Angi, è diventata, pur non essendo un singolo, una delle canzoni più amate della cantautrice italo-francese. Un brano pop che ha conquistato fin dal primo ascolto i cuori dei suoi fan.

Riascoltiamolo insieme:

Giordana Angi – Stringimi più forte

Il singolo trainante l’album Voglio essere tua è però Stringimi più forte. Una romantica canzone lanciata come singolo sul finire dell’agosto 2019. Nonostante sia stata amata dai fan, e abbia di fatto accompagnato la candidatura di Giordana verso il Festival di Sanremo, non è riuscita a raggiungere grandi risultati in classifica, fermandosi solo al 58esimo posto.

Ma non sono solo questi i numeri che contano. Basti pensare che il suo video ha già raggiunto in pochi mesi più di 11 milioni di visualizzazioni:

