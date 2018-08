Da Piazza Grande a Attenti al Lupo, ripercorriamo la vita e la musica di uno dei più grandi artisti italiani: ecco le migliori canzoni di Lucio Dalla.

Di Lucio Dalla ce n’è uno solo, e quell’artista e uomo meraviglioso è rimasto nelle sue canzoni, capolavori indissolubili e che rimarranno per sempre ricordati come una parte della storia fondamentale della musica italiana. Poeta, musicista, paroliere incredibile, Dalla è sicuramente da considerarsi fra i cantautori più incredibili degli ultimi anni, e proprio in sua memoria è stata organizzata una serata, Lucio!, il 31 agosto 2018.

In occasione dell’evento, ricordiamo anche noi il grande Dalla con alcune delle sue migliori canzoni.

Le migliori canzoni di Lucio Dalla

Impossibile fare una selezione di una discografia composta da soli capolavori. Ma noi ci abbiamo provato. Ecco i brani più belli di Lucio Dalla!

Lucio Dalla: Caruso

Apriamo le danze con un brano che non solo è tra i più famosi del cantautore in assoluto, ma che rappresenta uno degli orgogli italiani all’estero. Caruso è stato scritto nel 1986, e si ispira proprio al cantautore Enrico Caruso. Una canzone intensa, meravigliosa, che rappresenta al meglio tutto ciò che Dalla ha significato.

Ecco il video del brano:

Lucio Dalla: Cara

Facciamo un salto a 6 anni prima, quando esce Cara, altro grande capolavoro di Lucio. Canzone d’amore meravigliosa, in questo testo Dalla parla di una ragazza amata, ma che alla fine non ha ricambiato il sentimento. Ma in realtà, la ragazza potrebbe essere anche la metafora della giovinezza. Insomma, come sempre, nei testi di Lucio non ci può fermare alla prima interpretazione, ma soltanto godere e immaginare.

Ecco la canzone:

Lucio Dalla: Attenti al lupo

Passiamo a un altro successo incredibile. Il brano Attenti al lupo è stato scritto da Ron, storico amico e collaboratore di Lucio, ed è uscito nel 1990. In cambio, Dalla scrisse per lui Almeno pensami, un brano inedito e che il cantautore ha deciso di portare a Sanremo 2018.

C’è poco da dire su questa canzone: basti pensare che alla fine risulterà il sesto singolo più venduto in Italia in assoluto. Ecco il video:

Lucio Dalla: Piazza Grande

Un salto indietro verso una delle canzoni più famose di Dalla, Piazza Grande. Solito inserire Bologna nelle sue canzoni, Lucio ha sempre considerato la sua città come fonte di ispirazione artistica, e non a caso sono tantissimi i riferimenti all’interno della sua discografia. Qui ci si rivolge a un senza tetto, anche se pare che in realtà la piazza si riferisca a Piazza Cavour, luogo dove Lucio crebbe negli anni della sua giovinezza.

Di seguito il video del brano:

Lucio Dalla: Anna e Marco

E non si può concludere se non con una delle perle della musica italiana. Anna e Marco è musica, poesia, bellezza, amore, insomma, un insieme di emozioni e sentimenti raccontati al meglio da Lucio, che qui diventa autore di uno dei brani d’amore sicuramente più belli di tutta la storia della musica. L’ultimo pezzo della nostra top five, per voi: