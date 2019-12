‘La carbonara risolve le ipoglicemie’, ‘con la dieta del gruppo sanguigno si può dire addio ai farmaci per il diabete’, ‘i cerotti anti-diabete della medicina cinese possono sconfiggere la malattia’, ma anche ‘l’insulina fa diventare ciechi e crea pure dipendenza, come una droga’. Sono le fake news sul diabete che pullulano sul web e sui social: secondo le stime, i 4 milioni di diabetici italiani sono prima o poi esposti a una delle tante ‘bufale’ in materia. Il 60% delle notizie che circolano in Rete, infatti, non ha fondamento scientifico, ma contro il diabete la prima cura è una corretta informazione. Lo hanno ricordato gli esperti intervenuti al corso di formazione per giornalisti ‘Diabete e ipoglicemia severa, come raccontarli: parole, numeri e prospettive’, organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e il contributo non condizionante di Eli-Lilly oggi a Roma.

