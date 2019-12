Irene Grandi, le canzoni più belle e famose: dal primo grande successo, Bum Bum alla numero uno, Bruci la città.

Irene Grandi è una delle voci italiane simbolo degli anni Novanta e Duemila. Una cantautrice energica e versatile, capace di passare senza problemi dal pop da classifica al rock, dal blues ad accenni di hip hop, senza tralasciare un’inconfondibile vena jazz e soul.

Andiamo a ripercorrere la sua splendida carriera attraverso cinque delle canzoni più importanti della sua discografia.

Irene Grandi: le canzoni più belle



Irene Grandi

Irene Grandi – Bum Bum

Il primo vero successo della cantautrice fiorentina in carriera è stato un brano all’insegna del pop più semplice ed efficace. Bum bum risale al secondo album dell’artista, In vacanza da una vita del 1995, ed è stata scritta da Telonio ed Eric Buffat.

Venne utilizzata dal Festivalbar come sigla, e arrivò in classifica fino alla posizione numero 2. Ecco il video ufficiale:

Irene Grandi – In vacanza da una vita

Title track dell’album del 1995, è una canzone scritta ancora da Telonio con Eric Buffat e Tommy Togni che racchiude in sé lo spirito di questa cantautrice dall’animo libero. Per diversi anni è stata scelta come canzone di chiusura dei suoi live.

Questo l’audio di In vacanza da una vita:

Irene Grandi – Prima di partire per un lungo viaggio

Facciamo un salto temporale e arriviamo al 2003. Irene ha già inanellato a questo punto grandi successi come Verde, rosso e blu, La tua ragazza sempre e Per fare l’amore, ma con Prima di partire per un lungo viaggio conquista anche quella parte di pubblico che ancora era restia a seguirla.

D’altronde, questo brano porta la firma della premiata ditta Vasco Rossi e Gaetano Curreri, garanzia di qualità. Di seguito il video ufficiale:

Irene Grandi – Lasciala andare

Non poteva mancare nella lista delle sue canzoni migliori anche una bella ballata, potenente ed elegante. Scritta dalla stessa Irene con Riccardo Cavalieri e Gaudi, è una delle tracce più belle dell’album del 2005 Indelebile.

Raggiunse il numero 2 in classifica, rimanendo in top ten per oltre un mese. Questo il video di Lasciala andare:

Irene Grandi – Bruci la città

Nonostante il grande successo, fino al 2007 Irene non aveva mai raggiunto il numero uno nella classifica dei singoli. Ci riuscì però proprio in qeull’anno con Bruci la città, canzone scritta in collaborazione con Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle.

Il brano, che vinse il Premio Radio al Festivalbar, era stato curiosamente scartato dalla commissione artistica del Festival di Sanremo (che però si è sempre difesa affermando di non aver mai ricevuto il nastro). Ecco il video di Bruci la città: