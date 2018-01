Il Boss Katana Air presentato in questi giorni al CES di Las Vegas è un amplificatore wireless per chitarristi che si gestisce anche tramite iPhone.

L’amplificatore da salotto Boss Katana Air funziona con alimentatore da parete o con batterie AA per essere trasportato anche fuori casa, e dispone di un dongle wireless che va collegato alla chitarra per poter utilizzare il dispositivo anche senza dover collegare alcun jack. L’app iOS realizzata da Boss consente di modificare tutte le impostazioni non disponibili sulle manopole e sui tasti dell’amplificatore.

Dall’aspetto vintage, il Katana Air di Boss offre quindi funzioni avanzate che permettono al chitarrista di modificare i suoni e di memorizzarli sfruttando proprio l’app iOS per iPhone. Tutte le modifiche possono essere effettuate via Bluetooth, senza la necessità di collegare tramite USB l’iPhone.

L’autonomia delle 8 batterie AA è di 8-10 ore. Katana Air sarà disponibile entro fine anno ad un prezzo non ancora annunciato.