Concerti a San Siro, nello stadio di Milano: tutti i live all’interno del Giuseppe Meazza dal 1980 ad oggi.

Lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro è la Scala del calcio, e questo è risaputo. Ma in molti dimenticano a volte quanto lo storico impianto sia stato importante anche per la musica dal vivo in Italia.

Dal 1980 ad oggi in questa location enorme e affascinante si sono svolti 125 spettacoli, a partire dallo storico concerto di Bob Marley, fino ad arrivare ai live dei Muse del 2019.

Purtroppo quest’anno per il Coronavirus sono stati annullati tutti i live previsti (tre di Tiziano Ferro, due di Ultimo e Max Pezzali, uno di Salmo e uno di Cesare Cremonini), ma siamo certi che si tratterà solo di un arrivederci. Nell’attesa, scopriamo insieme chi ha avuto finora l’esibirsi nello stadio milanese.

Concerti a San Siro

Che San Siro abbia qualcosa di speciale è risaputo. In tanti, da Robbie Williams a Bruce Springsteen, hanno in passato descritto il Meazza come lo stadio più bello del mondo. E anche per questo ogni live al suo interno ha qualcosa di unico.

Vasco Rossi

Ad aprire le danze all’interno dello stadio è stato il 27 giugno 1980 Bob Marley, che nell’occasione fu accompagnato in apertura da grandi nomi come Roberto Ciotti e Pino Daniele (che però non ci ha mai suonato da nome principale in cartellone).

Il primo artista italiano main eventer fu invece Edoardo Bennato, meno di un mese dopo, il 19 luglio 1980. Questa la lista completa di tutti i musicisti che hanno calcato almeno una volta nella vita il palco di San Siro:

– Bob Marley

– Edoardo Bennato

– Bob Dylan

– Bruce Springsteen

– Claudio Baglioni

– Genesis

– Duran Duran

– David Bowie

– Vasco Rossi

– Antonello Venditti

– Alpha Blondy, Mory Kante, Youssou N’Dour, Buddy Guy e Salif Keita nel Festival per la Liberia

– Michael Jackson

– Ligabue

– Eros Ramazzotti

– The Rolling Stones

– Renato Zero

– Red Hot Chili Peppers

– U2

– Robbie Williams

– Laura Pausini

– Biagio Antonacci

– Negramaro

– Zucchero

– Depeche Mode

– Amiche per l’Abruzzo

– Madonna

– Muse

– Take That

– Jovanotti

– Bon Jovi

– Pearl Jam

– One Direction

– Modà

– Tiziano Ferro

– Pooh

– Rihanna

– Beyoncé

– Davide Van De Sfroos

– Coldplay

– J-Ax e Fedez

– Cesare Cremonini

– Jay Z

– Ed Sheeran

San Siro: i record dei concerti

Vasco Rossi è finora il recordman per live all’interno del Meazza: sono ben 29 i concerti che hanno avuto per protagonista il rocker di Zocca. Segue a debita distanza il collega di Correggio, Ligabue, con 12, mentre sul podio a 7 troviamo il Boss, Bruce Springsteen.

Avrebbe guadagnato la terza posizione quest’anno Tiziano Ferro, che invece resta fermo a 5, come l’amico Jovanotti, mentre Claudio Baglioni e gli U2 sono fermi a 4.

Di seguito La verità di Vasco a San Siro 2019:

Questi gli altri record relativi all’impianto:

– Vasco detiene anche il record di concerti in un anno, ben 6 nel 2019;

– Jovanotti ha invece stabilito il primato per il numero di concerti di fila, ben tre in tre giorni, senza alcun giorno di pausa;

– Laura Pausini nel 2007 è stata la prima donna a esibirsi qui, e qualche anno più tardi, nel 2016, è diventata la prima a fare due live di seguito;

– Luca De Gennaro ha invece il primato per il deejay che più volte si è esibito in apertura dei concerti, avendo suonato per quattro volte a San Siro (due prima di Vasco e due prima dei Negramaro).