L’Ucraina si avvicina. Dal 30 marzo al 23 ottobre 2020 la compagnia SkyUp airlines attiva un collegamento aereo fra Bari e Kiev. I voli saranno operati da un B 737-700 ogni lunedì e venerdì: si parte da Bari il lunedì e il venerdì alle 13,40 per essere nella capitale ucraina (nel principale aeroporto del Paese, Boryspil’) alle 17,10, mentre il ritorno (con la stessa frequenza settimanale) prevede la partenza alle 11,10, per essere in Italia alle 12,40.

“Per la prima volta viene istituito un servizio di linea regolare fra Kiev e la nostra regione – annuncia il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – Anche questo nuovo collegamento si inserisce nel piano di espansione disegnato dal piano strategico di Aeroporti di Puglia che, nell’Est europeo, individua una delle direttrici di sviluppo verso aree che esprimono un forte potenziale di traffico, soprattutto incoming”.

L’interesse della compagnia aerea ucraina low cost – che ha sede proprio a Kiev, e ha cominciato a operare nel maggio 2018 – è infatti non solo per gli italiani che vogliono raggiungere l’Est, ma anche per i tanti che dall’Ucraina mirano all’Italia e alla Puglia per una serie di motivi, dal lavoro alla vacanza: “Vi è un particolare significato legato alla presenza della laboriosa e numerosa comunità ucraina stabilmente insediata nella nostra regione e nelle aree limitrofe – precisa Onesti – per essa questo collegamento può rappresentare un’interessante opportunità per mantenere saldi i legami con la propria terra d’origine. Altrettanto importante, poi, è l’elemento religioso rappresentato dal culto di san Nicola, la cui devozione è fortemente diffusa anche fra gli ortodossi ucraini”.

Il risvolto della medaglia, a sua volta, non è da sottovalutare: “Kiev può rappresentare per storia e tradizione una interessante opportunità per i pugliesi che, anche grazie all’operativo previsto, vorranno programmare un fine settimana nella capitale ucraina”.

I prezzi sono accessibili: il sito internet di SkyUp apre proprio con la novità del volo Bari-Kiev, con l’intera homepage occupata da una spettacolare foto di Lama Monachile (Polignano a Mare) e prezzi a partire da 63 euro (solo andata). “Con il nuovo volo su Bari estendiamo il nostro network di collegamenti sull’Italia – spiega il ceo di SkyUp airlines, Yevhenii Khainatskii – Abbiamo già aperto la vendita dei biglietti per i voli da Kiev a Bari in risposta alle richieste degli ucraini desiderosi di andare in vacanza in Europa. Per SkyUp airlines questo è un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di rendere più confortevoli e convenienti i viaggi per gli ucraini, nonché di aprire l’Ucraina al mondo”.

La low cost è già pronta, ma presto non dovrebbe essere l’unica a volare su Bari: anche Ernest airlines (prima compagnia italiana a operare tratte verso l’Europa dell’Est), ha nelle intenzioni l’attivazione di un volo Kiev-Bari nel 2020, grazie alla base all’aeroporto di Kiev Zhulihany (il secondo della città) che sarà attiva da aprile.