Il palinsesto televisivo è stato totalmente stravolto a causa del Covid-19 che tutt’ora sta facendo una media di un centinaio di morti al giorno nel nostro paese. L’arrivo della stagione estiva, tuttavia, manderà in ferie già molti programmi a partire dalle prossime settimane.

La prima a chiudere sarà Caterina Balivo che è tornata con una versione ridimensionata di Vieni da Me solo un paio di settimane fa. L’ultima puntata del suo show è prevista per venerdì 29 maggio.

Lo stesso giorno chiuderà i battenti anche Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso che però – al contrario dello show della Balivo – non è mai stato chiuso in questo periodo di quarantena e pure Mattino Cinque.

Una settimana dopo, invece, precisamente venerdì 5 giugno, chiuderà i battenti la versione naïf di Uomini e Donne che vede nello stesso studio un mix trash fra Trono Over e Trono Classico che sembrerebbe molto piacere al pubblico. Se la versione “chat” è stata infatti un sonoro buco nell’acqua, quest’ultima sta facendo numeri davvero interessanti e nulla vieterebbe alla De Filippi di riproporla anche per il prossimo anno.

Sempre il 5 maggio dovrebbe finire anche Amici Speciali, mentre martedì 23 giugno ci saluteranno Le Iene. Quella settimana chiuderà poi con l’ultima puntata di Striscia la Notizia, l’ultima de L’Eredità ed anche l’ultima di Domenica In.

Al momento non sembrerebbero essere certe le date delle ultime puntate di Live Non è la d’Urso e de La Vita in Diretta.

Ma se tutte queste trasmissioni sopracitate chiuderanno, a metà giugno dovrebbe partire (CoronaVirus e quarantena permettendo) la nuova edizione di Temptation Island. Insomma, non resteremo a lungo senza trash.