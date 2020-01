Dalla ricerca e individuazione delle tracce sulla scena del crimine alle analisi sui reperti. Balistica, genetica forense, chimica e meccanica ma non solo. Sono molti gli ambiti di conoscenza al servizio della Polizia Scientifica. Aspetti che sono stati spiegati e trasmessi a studenti delle superiori, che hanno partecipato all’evento ‘Virtute e Canoscenza’, organizzato in occasione della prima Giornata della Polizia Scientifica per le scuole al palazzo dei Congressi di Roma e in contemporanea in tutte le sedi dei Gabinetti Regionali e Interregionali di Polizia Scientifica d’Italia.

