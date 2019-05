Enrique Iglesias, le canzoni più belle: da Bailamos a Subeme la radio, le migliori hit di uno dei re del reggaeton e della musica latina.

Tra i re della musica latina, un posto di assoluto rilievo lo occupa Enrique Iglesias, il figlio di Julio che ha fatto ballare milioni e milioni di persone in tutto il mondo.

A oltre 25 anni di carriera, andiamo a fare un riepilogo dei suoi momenti migliori attraverso i pezzi più importanti della sua discografia.

Enrique Iglesias: le canzoni più belle

Con undici album all’attivo fino al 2019, Enrique di canzoni di straordinario successo ne ha scritte e prodotte davvero tante, sia in spagnolo, che in inglese, oltre che in spanglish.

Ma è possibile individuarne 5 che hanno in qualche modo segnato i momenti migliori della sua carriera: ecco quali sono.

Enrique Iglesias

Enrique Iglesias – Bailamos

La carriera del figlio d’arte spagnolo inizia verso la metà degli anni Novanta, ma è solo il 1999 che segna una svolta nella sua carriera. L’uscita del pezzo Bailamos, inserito tra l’altro nella colonna sonora di Wild Wild West con Will Smith, lo ha infatti lanciato come astro nascente della musica latina, una sorta di rivale di Ricky Martin.

Il merito di questo successo si deve in parte anche a Paul Barry e Mark Taylor, gli autori del brano, e Barry e Brian Rawling, i produttori che avevano già lanciato un altro successone, Believe di Cher. Di seguito il video di Bailamos:

Enrique Iglesias – Hero

Primo singolo del secondo album di Iglesias, Escape, venne pubblicato nel 2001 e utilizzata un paio di mesi dopo l’11 settembre per sottolineare l’eroisomo di polizia, pompieri e civili che diedero il loro contributo dopo la tragedia.

Fu un successo clamoroso, uno dei più importanti della sua carriera in lingua inglese. Ecco il video di Hero:

Enrique Iglesias – Can You Hear Me

Uno altro dei brani più importanti della carriera di Enrique è Can You Hear Me, pezzo del 2008 arrivato dopo un periodo di parziale declino della sua fama. Venne utilizzato anche per il Campionato europeo di calcio dello stesso anno.

Di seguito il video di Can You Hear Me:

Enrique Iglesias – Bailando

Altro grande successo di Enrique Iglesias, tratto da Sex and Love, album del 2015, Bailando venne rilasciato in quattro versioni tra cui una spagnola con Descemer Bueno e Gente de Zona e una spanglish con Sean Paul.

Questo il video ufficiale di Bailando:

Enrique Iglesias – Subeme la radio

Canzone capace di ottenere 5 dischi di platino in Italia, Subene la radio vede Enrique in collaborazione con Zion & Lennox e Descemer Bueno.

Di seguito il video di questo enorme successo del figlio di Julio Iglesias, un brano che ne ha rilanciato tutte le ambizioni a oltre vent’anni di carriera. Ecco Subeme la radio: