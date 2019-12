Britney Spears, le canzoni migliori: da Baby One More Time a Everytime, tutti i brani più famosi della popstar.

Britney Spears è una delle voci che definiscono la musica pop. Quando è comparsa sulle scene, nel 1998, con Baby One More Time, il mondo non aveva mai visto un artista come lei. Non da quando un’artista femminile ha influenzato il genere in modo così profondo.

La reginetta del pop ha continuato a scioccarci durante la sua carriera di oltre 20 anni, offrendo spettacoli dal vivo e ispirazioni di moda ai quali le persone fanno ancora riferimento oggi.

Ha avuto un impatto duraturo dagli anni 2000 ad oggi. La più grande incarnazione della sua eredità è, ovviamente, la sua musica.

Ha pubblicato nove album in studio – sei dei quali hanno raggiunto la posizione numero uno nella Billboard 200 – e in quei dischi ci sono alcune delle canzoni pop più influenti di tutti i tempi. Ecco le 5 migliori canzoni di Britney Spears.

Britney Spears: le canzoni più amate



Britney Spears

Partiamo con Baby One More Time: è una delle melodie pop più sapientemente realizzate di tutti i tempi.

Ecco il video di Baby One More Time:

I primi tre secondi della traccia non sono solo ben noti: fanno parte del tessuto stesso della nostra cultura. E il video musicale di accompagnamento ha lo stesso impatto.

Ecco il video di Overprotected:

Procediamo con Overprotected: sentirsi troppo controllati o scrutati è un tema ricorrente nella discografia della Spears: basta guardare canzoni come Piece of Me o il video musicale di Everytime.

Ciò, però, è iniziato con Overprotected, la traccia prodotta da Max Martin e Rami.

Passiamo a Born To Make You Happy: ha un testo euforico, tipico del genere bubblegum degli anni novanta, in cui Brit riesce ad esprimere al meglio la sua voce, facendo leva anche su un bridge memorabile:

“Just call out my name, and I will be there. Just to show you how much I care…“.

Ecco il video di Born To Make You Happy:

“Pronuncia semplicemente il mio nome e io sarò lì. Solo per mostrarti quanto mi importa,” canta Spears, senza fiato, prima che entri in azione un motivo strumentale scintillante ed energico.

Britney Spears: Lucky ed Everytime



Andiamo avanti con Lucky, un’altra canzone che riguarda il fatto che tutto ciò che circonda la fama non è tutt’oro e non sempre luccica.

Il video di Lucky:

Il brano rimane uno dei migliori primi singoli della Spears: una miscela perfetta del suono pop dolce del suo primo disco e dei testi che sembrano un po’ più maturi.

Il bridge della canzone, che esplode con intensità melodrammatica, è diventato un must nei karaoke di tutto il mondo.

Chiudiamo la nostra lista con Everytime. Questa è di gran lunga la traccia più personale della cantante.

Il video di Everytime:

Ritenuta da alcuni una risposta al video Cry Me a River di Justin Timberlake (che alludeva al fatto che la popstar fosse infedele durante la loro relazione), Everytime è un esplorazione inquietante e devastante del rimpianto e della solitudine.