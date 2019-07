C oncluso in tribunale a Roma l’incidente probatorio di Vito Nicastri, il ‘re’ dell’eolico in Sicilia, e di suo figlio Manlio, davanti al gip Emanuela Attura e al pm Mario Palazzi nell’ambito dell’inchiesta che vede indagati per corruzione l’ex parlamentare di Forza Italia Paolo Arata, presente anche lui a Piazzale Clodio, e il senatore leghista Armando Siri. I due Nicastri sono chiamati a confermare quanto a loro conoscenza in merito al presunto piano di Arata di corrompere l’ex sottosegretario della Lega con 30mila euro per ottenere in cambio emendamenti a favore delle sue aziende nel settore dell’eolico delle quali Nicastri, ritenuto dagli inquirenti vicino ad ambienti di mafia, sarebbe stato socio.

