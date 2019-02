Le migliori canzoni dei Journey: da Any Way You Want It a Faithfully.

I Journey sono stati e sono tutt’oggi una delle rock band più importanti al mondo. Fondati nel 1973 a San Francisco, hanno attraversato diverse fasi di carriera, raggiungendo un successo clamoroso a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta.

Stando ai dati della RIAA i Journey hanno venduto nella loro carriera oltre 47 milioni di album nei soli Stati Uniti. Ecco cinque delle loro canzoni più famosi e importanti.

Journey: le canzoni migliori

Nati come band prog rock/hard rock negli anni Settanta, i Journey hanno saputo avvicinarsi al mondo della musica pop negli anni Ottanta, fino a diventare un gruppo iconico del genere AOR insieme a formazioni storiche come i Toto o i Kansas.

Scopriamo insieme cinque delle loro canzoni più importanti e conosciute.

Journey – Any Way You Want It

Celebre brano dei Journey rilasciato nel febbraio del 1980 come primo singolo del sesto album Departure, fu scritta dal cantante Steve Perry e dal chitarrista Neal Schon. Come ammesso da Perry, sul brano c’era un’influenza pesantissima degli irlandesi Thin Lizzy, con cui i Journey erano stati in tour sul finire degli anni Settanta.

Oltre che negli album della band, Any Way You Want It è stata utilizzata in diversi film e serie televisive come I Simpson e Dr. House. Questo il video ufficiale:

Journey – Don’t Stop Believin’

Secondo singolo dall’album Escape del 1981, è certamente il brano più famoso del gruppo, una hit capace di accrescere la propria fama negli anni e di essere definita da alcuni critici (ad esempio Mike DeGagne di AllMusic) come la ‘canzone rock perfetta’.

A renderla unica nel suo genere una struttura atipica e originale, fatta di alternanza tra strofe, parti strumentali, ponti e solo sul finale un breve ritornello.

Di seguito il video di un live di Don’t Stop Believin’:

Journey – Open Arms

Singolo che seguì Don’t Stop Believin’, non riuscì a far meglio della famosa hit, ma ottenne comunque un successo notevole. Power ballad scritta da Steve Perry e Jonathan Cain, è una delle canzoni d’amore più amate di sempre, ed è stata coverizzata nel corso degli anni anche da artisti del calibro di Mariah Carey.

Ecco un live di Open Arms:

Journey – Separate Ways (Worlds Apart)

Brano molto apprezzato della carriera dei Journey, venne estratto come singolo dall’album Frontiers. Brano hard rock/AOR distante dalle atmosfere romantiche dei precedenti, venne utilizzata nel film Disney Tron: Legacy del 2010, ma anche in una commedia come Yes Man (è la suoneria del protagonista).

Il video ufficiale di Separate Ways (Worlds Apart):

Journey – Faithfully

Singolo che seguì Separate Ways, è un’altra ballata, scritta dal tastierista Jonathan Cain. Nel testo è descritta la relazione d’amore di un musicista, perennemente in viaggio, e le sue difficoltà nel crescere la famiglia e mantenere il rapporto con la propria donna.

Nonostante questa bella dichiarazione d’amore e fedeltà perenne, Cain divorzò con la moglie pochi anni più tardi.

Ecco il video ufficiale di Faithfully:

