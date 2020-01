È tra i volti più promettenti della musica italiana, e lo dimostrano le sue due vittorie al Festival di Sanremo: ecco le migliori canzoni di Francesco Gabbani.

Nato a Carrara il 9 settembre del 1982, Francesco Gabbani si è ormai imposto come uno dei cantanti più amati in tutta Italia. La sua è una carriera che seppur breve gli ha già regalato diverse soddisfazioni, a cominciare dalla vittoria a Sanremo 2016 nella categoria giovani, e di quella l’anno successivo nella categoria big con la sua Occidentali’s Karma. Andiamo ad ascoltare i suoi più grandi successi!

I migliori brani di Francesco Gabbani

Ripercorriamo la sua carriera attraverso alcuni dei pezzi più belli di Francesco. Ecco la nostra top five!



Francesco Gabbani

Francesco Gabbani: Amen

Non possiamo che cominciare da Amen, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2016 per la categoria Nuove proposte. Un brano intenso e orecchiabile, che lo stesso anno si è aggiudicato il premio della critica Mia Martini, e che ha dato ufficialmente il via all’ascesa al successo di Gabbani. Ecco il video:

Francesco Gabbani: La mia versione dei ricordi

Facciamo un salto subito al terzo album in studio di Francesco Gabbani, Magellano, da cui è estratta come quarto singolo La mia versione dei ricordi. Si tratta di un brano particolarmente sentito, che racconta la fine di un amore e indaga il motivo dell’abbandono. Ecco la canzone:

Francesco Gabbani: Eternamente Ora

Torniamo al secondo disco in studio dell’artista, dal quale è estratto l’omonimo pezzo Eternamente Ora. Come il cantante ha raccontato in numerose interviste, è un pezzo che parla dei sentimenti e dei rapporti, che siano di amicizia o d’amore, ed si incentra sul motivo del viversi il presente, senza pensare al passato o avere preoccupazioni sul futuro. Di seguito il video della canzone:

Francesco Gabbani: Occidentali’s Karma

Eccoci arrivati al più grande successo di Gabbani, scritto con il fratello Filippo e con Fabio Ilaqua e Luca Chiavarelli. Un brano che analizza alcuni modelli culturali che sono diventati di moda nei paesi occidentali, scritto sotto il segno dell’ironia.

Celebre anche il balletto della scimmia, che viene anche citata nel brano: si tratta de La scimmia nuda di Desmond Morris, una delle tante citazioni del testo. Lo stesso Morris ha fatto i complimenti a Gabbani, dicendo addirittura che un testo così non lo aveva mai sentito se non in Bob Dylan e John Lennon. Ecco il video ufficiale del brano:

Francesco Gabbani: Tra le granite e le granate

Pezzo da annoverare tra le hit estive del 2017, la canzone è sempre estratta da Magellano ed è uno dei brani più spensierati e scanzonati dell’artista dei record. Nel testo si racconta delle vacanza dal punto di vista dell’italiano medio, con i classici dialoghi e le serate all’insegna del divertimento (spesso forzato). Ecco per voi il videoclip ufficiale: