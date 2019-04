Francesco De Gregori, le canzoni più belle: da Alice a La leva calcistica della classe ’68.

Francesco De Gregori è con tutta probabilità il più raffinato e talentuoso cantastorie della nostra canzone. Un artista dotato di una penna elegante ma molto incisiva, quasi mai ridondante, sempre capace di creare immagini semplici e quotidiane a prescindere da chi siano i protagonisti delle sue narrazioni.

Nella sua lunga carriera di capolavori ne ha scritti molti. Andiamo a riscoprire insieme cinque di quelli che si sono già guadagnati un posto all’interno della storia della nostra canzone.

Francesco De Gregori: le canzoni migliori

Non c’è bisogno di retorica, quando si parla di un cantautore di tale livello. L’unicità di De Gregori è riconosciuta da più parti, e non è un caso che alcune delle sue canzoni siano ancora oggi fonte d’ispirazione per artisti di qualunque genere.

Da Alice a La leva calcistica della classe ’68, ecco cinque brani del Principe che non potremo mai dimenticare.

Francesco De Gregori

Francesco De Gregori – Alice

Brano pubblicato come singolo nel 1973, arrivò ultimo a Un disco per l’estate. Nonostante questa bocciatura, è diventata nel corso degli anni una delle canzoni più amate del cantautore.

Nel testo si racconta di una ragazza di nome Alice che osserva ciò che le accade intorno, ma pur guardando non riesce a scoprire nulla delle persone osservate, rimanendo sempre a loro estranea in qualche modo.

Di seguito il video di una recente versione di Alice, in collaborazione con Luciano Ligabue:

Francesco De Gregori – Rimmel

Title track dell’album di De Gregori del 1975, Rimmel è una canzone d’amore ispirata all’artista dalla fine di una relazione. Un brano intenso e triste, che però non si lascia andare a un rancore melenso.

Riascoltiamo insieme Rimmel:

Francesco De Gregori – Generale

Singolo estratto da De Gregori del 1978, Generale è non solo una delle canzoni più famose del cantautore romano, ma anche una delle più coverizzate. Basti pensare alla celebre rielaborazione di Vasco Rossi, senza dimenticare quella recente di Anastasio a X Factor 2018.

Riascoltiamo insieme l’originale. Ecco Generale:

Francesco De Gregori – La donna cannone

Capolavoro di De Gregori del 1983, La donna cannone venne ispirata al cantautore da un articolo di cronaca che raccontava lo stato di crisi di un circo dopo l’addio del suo numero più famoso, scappato per stare insieme al proprio amore. L’articolo s’intitolava La donna cannone molla tutti e se ne va.

Di seguito il video di La donna cannone:

Francesco De Gregori – La leva calcistica della classe ’68

Chiudiamo questa breve playlist dedicata al Principe con questo celebre brano pubblicato nell’album Titanic. Qui il cantautore narra la vicenda di un provino effettuato da un ragazzo di dodici anni in una squadra di calcio.

Musicalmente ci sono ampi richiami a The Greatest Discovery di Elton John del 1969 e nel finale a Vento nel vento di Lucio Battisti.

Ascoltiamo insieme La leva calcistica della classe ’68: