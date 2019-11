Da Alberto Urso a Domenica In passando per Adriano Celentano a Verissimo fino ad arrivare a Francesca Cipriani che ballerà sulle note di Like A Virgin di Madonna a Domenica Live: ecco chi sono tutti gli ospiti di questo week end televisivo, il primo di novembre.

Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo ospiterà Gabriella Pession, protagonista della nuova serie Oltre la Soglia e lo chef Bruno Barbieri. Tornerà anche Melissa Satta che racconterà il riavvicinamento al marito Kevin Boateng, ed Iva Zanicchi. Accanto a loro anche la coppia comica formata da Katia Follesa e Angelo Pisani. Chiuderà la puntata Adriano Celentano, che ha ricevuto una visita a sorpresa dalla Toffanin durante le prove di Adrian, che tornerà giovedì su Canale 5.

Barbara d’Urso a Domenica Live ospiterà invece Daniela Bongiorno, vedova di Mike Bongiorno, e Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10. Mauro è uscito dall’ospedale psichiatrico ed ha accettato di incontrare l’ex compagna Jessica Bellei e suo figlio, che incontrerà per la prima volta. Infine come già annunciata è prevista la presenza di Francesca Cipriani che nello spin off Domenica Alive ballerà sulle note di Like A Virgin di Madonna.

La sera a Live Non è la d’Urso ci sarà Marco Carta (che commenterà la fine della vicenda giudiziaria che l’ha coinvolto) e Cicciolina (che mostrerà casa sua). Nell’ascensore è invece previsto l’incontro-scontro fra Lucas Peracchi ed Eva Henger.

Da zia Mara su Rai Uno, invece, ci sarà Domenica In che ospiterà Alberto Urso di Amici, il cast di Maledetti Amici Miei, Paola Turci, Massimo Boldi ed il giornalista Massimo Gramellini.