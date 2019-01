Le migliori canzoni del rapper campano Ghemon, protagonista a Sanremo 2019: da Adesso sono qui a Bellissimo.

Uno dei protagonisti che più incuriosiscono nel Festival di Sanremo 2019, ormai alle porte, è il rapper campano Ghemon. Un artista sconosciuto a molti, ma amato da una fetta di pubblico attenta alla scena hip hop, che sul palco dell’Ariston ci sta benissimo.

Se non hai idea di quale sia il suo stile, eccoti cinque dei suoi pezzi migliori, per imparare a conoscere una delle possibili sorprese del prossimo Festival.

Ghemon: le canzoni più belle

Nella sua carriera, Ghemon ha saputo passare con agilità e dall’hip hop puro al soul, spesso miscelando il tutto con risultati più che interessanti. Ne sono un esempio molti dei brani contenuti nell’ultimo album, Mezzanotte, ma già dai primi lavori s’intuiva quale potesse essere la sua strada.

In questa carrellata abbiamo inserito solo brani piuttosto recenti, tratti dagli ultimi due dischi, le produzioni finora migliori dell’artista. Andiamo a riascoltarli insieme.

Ghemon – Adesso sono qui

Pop rap di alto livello in questo brano tratto dal terzo album del rapper. In Adesso sono qui un tocco di soul e una base quasi funky rendono la musica piacevole e accompagnano le rime in un connubio melodico che toglie banalità a quella che, in effetti, è una canzone piuttosto classica per tema e costruzione.

Ascoltiamola insieme:

Ghemon – Nessuno vale quanto te

Altro brano tratto da Orchidee, Nessuno vale quanto te è un pezzo rap melodico e autoreferenziale, una sorta di autoincoraggiamento che colpisce al cuore ed emoziona.

Lo riascoltiamo ancora una volta:

Ghemon – Un temporale

Tratta dall’ultimo disco dell’artista campano, Mezzanotte, Un temporale è un brano che non avrebbe mal figurato a Sanremo. Una svolta soul nella carriera del rapper, che si riscopre ottimo cantante e produce un pezzo che guarda al passato, sia al rhythm and blues degli anni Duemila che al soul ancora più vintage, anni Settanta.

Ecco il video ufficiale di questa perla:

Ghemon – Mezzanotte

Title track dell’ultimo lavoro, continua sulla scia del singolo più famoso, proponendo un Ghemon soul e molto intenso.

Di seguito un video live di questo splendido brano:

Ghemon – Bellissimo

Altro singolo estratto da Mezzanotte, stavolta con un ritorno più marcato al rap, senza però tralasciare quell’anima soul che contraddistingue il modo di cantare dell’artista nativo di Avellino. Ha ottenuto minor successo rispetto a Un temporale, ma rimane un brano di gran pregio.

Di seguito il video ufficiale:

Fonte foto: https://www.facebook.com/ghemonofficial/photos/