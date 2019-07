Si chiude con una notevole partecipazione da parte di scuole, associazioni e privati la prima edizione del concorso #Zerobullismo, promosso da Nd Comunicazione e dallo studio legale Dike, con il sostegno di Every Child is My Child onlus e il contributo dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Main Partner dell’iniziativa, Nexi. Maggior consapevolezza e conoscenza del web per poter riconoscere e sconfiggere il fenomeno del cyberbullismo, questo il tema affrontato dagli oltre 130 lavori alternati tra temi, video e poesie valutati dalla giuria che ha dovuto, con molta difficoltà, scegliere il vincitore. All’interno del Campus Party in corso a Rho Fiera Milano è avvenuta la premiazione.

