Cybersecurity, scudo per dati personali con il progetto Defend

Cybersicurezza, privacy, protezione dati e identità personale. Su questi temi è partito il Progetto europeo “DEFeND – Data govErnance For supportiNg Gdpr”, finanziato dalla Commissione nell’ambito del programma Europe Horizon 2020 e AbiLab, Centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall’Associazione bancaria italiana, partecipa alla realizzazione dell’iniziativa.

L’Abi spiega che il progetto “è diretto a mettere a punto un sistema per identificare potenziali aspetti di sicurezza dei dati personali da potenziare” e che “oggetto dell’attenzione è quanto circola su Internet”. Lo scopo è individuare le carenze in materia di protezione di queste informazioni e realizzare un sistema di supporto decisionale, che consenta di analizzare e correggere in maniera immediata ed efficace le questioni identificate.

DEFeND ha quindi l’obiettivo di “definire, progettare e sviluppare una piattaforma per supportare organizzazioni rappresentative di industrie e settori di riferimento verso la conformità alle linee operative della General Data Protection Regulation (Gdpr) e tra i comparti interessati quello bancario e finanziario” sottolinea l’Asociazione Bancaria Italiana.

In particolare, DEFeND è un progetto di Innovation Action e, in quanto tale, il suo obiettivo principale consiste nel miglioramento degli strumenti e delle strutture software esistenti tramite lo sviluppo di un nuovo “software di integrazione”, guidato dalle esigenze del mercato, per fornire un’unica piattaforma di governance della privacy dei dati organizzativi. L’iniziativa è stata messa a punto da un consorzio di dieci strutture europee pubbliche e private provenienti da Italia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, e Bulgaria.

AbiLab, partner insieme agli altri enti, segnala che contribuirà all’analisi delle esigenze operative e tecnologiche che sono necessarie per l’attuazione e l’implementazione del progetto a livello bancario. In particolare, è prevista la costituzione di uno specifico gruppo di banche che possa analizzare e verificare i principali risultati dell’iniziativa attraverso lo svolgimento di un caso pilota. AbiLab fornirà anche un supporto concreto alle attività di diffusione e comunicazione, svolgendo un ruolo chiave nella promozione del progetto a livello europeo presso banche e istituzioni finanziarie di riferimento.