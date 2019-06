dall’inviato Mattia Repetto

Entro il 2025 saranno connessi tra loro e su internet “circa 75 miliardi di dispositivi, per un mercato di 11 trilioni di dollari. Molti di questi dispositivi sono IoT, per cui andrà garantita la loro sicurezza come mai è stato fatto fino a oggi”. E’ l’avvertimento lanciato da Stephen Schmidt, Chief Information Security Officer di Amazon Web Services, in apertura dei lavori della prima edizione di ‘Re:Inforce’, la conferenza internazionale che Amazon Web Services ha organizzato a Boston e che raccoglie in una due giorni molto intensa, tra convegni e presentazioni, migliaia di addetti ai lavori delle più grandi aziende del settore della cybersecurity e del cloud.

