(di Veronica Marino) – Il 5 G è alle porte e già da tempo gli Stati Uniti lanciano l’allarme sulla possibilità che attraverso la telefonia mobile di quinta generazione aziende straniere possano spiare, per conto dei loro governi, gli Stati per i quali forniscono infrastrutture essenziali per il 5G. E’ nota la moral suasion messa in atto dal presidente Trump affinché l’Europa bandisca le aziende cinesi dalle infrastrutture per il 5 G. Ma l’allarme non è solo a stelle e strisce. Il dubbio di essere spiati dai cinesi con l’arrivo massiccio sul territorio di colossi come la cinese Huawei ha contagiato anche l’Italia. E in Parlamento c’è chi vuole vederci chiaro e ha chiesto l’accesso agli atti del memorandum per la Nuova Via della Seta. Dobbiamo, dunque, preoccuparci?

