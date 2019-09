I segnali d’allarme

NON solo una tendenza a farsi del male fisico. Spesso chi ricorre all’autolesionismo, interpreta la realtà in maniera particolarmente pessimistica, credendo di essere poco stimato dagli altri anche se non è così. A suggerirlo una ricerca condotta su un campione di circa 60 adolescenti, pubblicata su

L’autolesionismo non è solo un modo per comunicare un disagio che non si riesce a verbalizzare: molto spesso vi si ricorre per fronteggiare il dolore emotivo che si sente interiormente traferendolo sul proprio corpo o ancora per autopunirsi del proprio comportamento, ritenuto fallimentare o inefficace. Tra i fattori di rischio oltre all’isolamento e lo stress sociale, anche i bassi livelli di autostima, “la presenza di un disturbo psichiatrico e l’aver vissuto durante l’infanzia e l’adolescenza esperienze di abuso e maltrattamento intrafamiliare”, fa notare Cuzzocrea, che aggiunge: “Va considerata in tal senso anche l’esposizione a comportamenti a rischio come il gioco d’azzardo, le condotte sessuali promiscue, il bullismo e il cyberbullismo. Tra i segnali e le manifestazioni di disagio da non sottovalutare, anche il cambiamento nell’andamento scolastico e quello repentino dell’umore, “ma soprattutto – spiega l’esperta – la tendenza dell’adolescente a restare troppo spesso in solitudine, chiuso nella sua stanza o in bagno, ambienti favorevoli per chi ricorre all’autolesionismo ed emblema della distanza che si pone tra sé e gli altri”.



Scuola e famiglia hanno un ruolo fondamentale sia nel porre attenzione alla possibilità che l’adolescente già ricorra a queste pratiche, sia nella prevenzione dell’autolesionismo, come spiega Cuzzocrea: “La condivisione dei problemi che l’adolescente incontra in questa fase della sua esistenza, l’ascolto attivo, il dialogo, livelli adeguati di supervisione, sono lo strumento più importante che abbiamo, come genitori o insegnanti, per aiutarlo a trovare i giusti e salutari mezzi per affrontare la comparsa di eventuali problematiche. Un aiuto nella rilevazione e nel necessario supporto psicologico può essere offerto anche grazie alla presenza di sportelli di ascolto nelle scuole o di spazi dedicati all’interno dei consultori familiari, quando presenti nel territorio di competenza. Il lavoro sinergico nella prevenzione primaria anche attraverso delle politiche di sensibilizzazione in tal senso sarebbe quanto più necessario anche in considerazione della diffusione del fenomeno tra i giovanissimi e l’effetto emulativo anche potenziato dalla rete”.



Come si affronta

Essendo oramai considerata una categoria diagnostica a sé e non più un sintomo di altri disturbi, “l’autolesionismo può essere trattato con interventi mirati: gli approcci terapeutici a matrice cognitivo-comportamentale – spiega l’esperta – sembrano particolarmente efficaci in tal senso, se orientati anche a supportare l’adolescente nello sviluppo o potenziamento di relazioni sociali positive, fattore protettivo di rilievo in adolescenza”. Nel caso in cui nell’adolescente siano presenti altri disturbi psichiatrici o dell’umore, come ansia e depressione, “si potrà valutare attentamente se attivare anche un supporto farmacologico con la collaborazione di un professionista neuropsichiatra infantile”, aggiunge Cuzzocrea, che conclude: “Il fattore tempo nell’identificazione di questa modalità di autodanneggiamento del corpo è fondamentale, perché se trattata fin dalle prime avvisaglie, ci sono buone probabilità di riuscire a ottenere una remissione completa dei sintomi. Al contrario, se il disturbo non viene trattato, il disagio evolutivo segue una linea disadattiva nel tempo e può diventare esso stesso un fattore di rischio di comportamenti suicidari in età adulta”.