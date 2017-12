Il Milan batte ai supplementari 1-0 l’Inter e accede alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. A regalare la gioia del successo nel derby di coppa alla squadra guidata da Gennaro Gattuso la rete al 104′ di Patrick Cutrone.

Nonostante la pioggia e le festività il pubblico di San Siro risponde numeroso alla stracittadina, match delicatissimo per entrambe le squadre col Milan, in cerca di riscatto dopo i deludenti risultati in campionato, e l’Inter costretta ad affrontare una mini-crisi dopo i due ko consecutivi in campionato contro Udinese e Sassuolo.

La sorpresa di formazione in casa rossonera è l'esordio tra i pali del fratello di Gigi Donnarumma, Antonio, chiamato in campo dopo il forfait di Storari. Al 18' prima occasione per il Milan con Bonaventura che di testa chiama Handanovic a una prodezza. Poco dopo c'è lavoro per il Var che annulla una rete di Perisic per fuorigioco di Ranocchia. Al 33' occasione nerazzurra con Joao Mario con palla fuori d'un soffio.

Nella ripresa, minuto 60, Inter a un passo dal vantaggio: Icardi di testa fa da sponda per Joao Mario che a tu per tu con Donnarumma si fa stregare dal portiere rossonero che alza sopra la traversa la conclusione a botta sicura. La replica del Milan poco dopo con un tiro-cross di Suso respinto da Handanovic, la sfera arriva a Bonaventura che di testa spreca a porta vuota. All'80' è ancora Suso a impensierire l'Inter, un suo tiro deviato scheggia la parte alla della traversa.

Nei supplementari il Milan continua a fare la gara, e al 104' vede premiati i suoi sforzi. Suso parte dalla destra e si accentra servendo sul filo del fuorigioco Cutrone (subentrato al 75' a Kalinic out per infortunio), il bomber rossonero nel cuore dell'area non lascia scampo ad Handanovic. L'Inter tenta l'assalto finale ma non ha più la forza per recuperare il risultato. Passa il Milan.