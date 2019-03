Billie Eilish: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante di Bury a Friend, nuova stella del pop mondiale.

Billie Eilish è certamente una delle popstar più talentuose e promettenti del panorama internazionale. Artista fuori dal comune, etichettata come dark pop per il suo stile cupo e malinconico, sembra ormai un nome destinato a rimanere nei posti alti della classifica per molti e molti anni.

Scopriamo insieme qualcosa in più su quest’adolescente che racconta, da una prospettiva insolita, le problematiche di un’età per nulla semplice.

Chi è Billie Eilish

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell è nata nel quartiere di Highland Park, Los Angeles, il 18 dicembre 2001 sotto il segno del Sagittario. Cresciuta in una familgia di attori e musicisti, è entrata a 8 anni nel Los Angeles Children’s Chours.

A 11 anni scrive le sue prime canzoni, prendendo spunto da Finneas O’Connell, il fratello maggiore. Nell’ottbre 2015 registra il suo primo brano, scritto inizialmente dal fratello, Ocean Eyes.

Il pezzo viene diffuso come singolo sulla piattaforma Soundcloud nel 2016, seguito a ruota da un video. Per la giovanissima artista arrivano i primi consensi.

Trascinata dai primi successi, nel 2017 la cantante lancia un nuovo singolo, Bellyache, avvalendosi ancora della collaborazione del fratello. Il suo primo EP arriva a metà 2017 e s’intitola Don’t Smile at Me.

Passo dopo passo, il nome di Billie Eilish inizia a girare e già a fine 2017 l’artista annuncia un tour in Europa e in Nord America. Nel 2018 collabora con Khalid al singolo Lovely, ottenendo un successo globale.

Duarante il 2018 ha anche l’onore di aprire alcuni concerti dei Florence and the Machine. L’anno 2019 inizia con un nuovissimo singolo, When I Was Older, presente nella colonna sonora del film messicano Roma.

Il primo album di Billie Eilish è in uscita il 29 marzo con il titolo When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Al suo interno ci saranno alcuni tra i suoi singoli più importanti, come You Should See Me in a Crown e When the Party’s Over.

6 curiosità su Billie Eilish

-Billie Eilish è alta 1 metro e 61.

-Sulla vita privata della giovanissima Billie Eilish non conosciamo ancora nulla, ma è probabile che sia ancora single.

-È stata eletta dal New Musical Express portavoce della Generazione Z, ovvero quella che comprende i nati tra il 1995 e il 2010.

-Ha dichiarato di detestare alcuni meccanismi del music business, ma che lavorare nel mondo della musica era tutto ciò che desiderava.

-Una sua ispirazione è Lana Del Rey.

-Su Instagram Billie Eilish ha un account ufficiale da oltre 14 milioni di follower.

