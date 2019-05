Miriam Ayaba: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante che ha presentato il brano inedito Amazzonia.

La seconda puntata di The Voice ha già dato voce a una delle protagoniste che potrebbero ambire alla vittoria finale. Si chiama Miriam Ayaba e ha un carisma e una personalità già da superstar della scena urban.

Scopriamo insieme qualche curiosità su questo personaggio straordinario confluito nel team di Elettra Lamborghini.

Chi è Miriam Ayaba

Miriam Ayaba, 22 anni, deve il suo nome d’arte al suo nome reale e a un vocabolo in lingua nigeriana, ‘yoruba’, che vuol dire ‘regina’. Cresciuta a Mantova, fin da subito mostra una propensione per le sonorità etniche, provenienti dall’Africa, dall’India o dal Sud-Est asiatico. Una serie di influenze che finiscono per creare un approccio musicale urban veramente unico nel suo genere.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/miriamayaba

Dopo aver lanciato un primo singolo, nel 2018 lancia il suo primo EP, Se la trap fosse acustica, in cui sono presenti cover di brani di Ghali e Sfera Ebbasta. La sua canzone simbolo è però fino a questo momento Sola, prodotta da Yves the Male.

A The Voice 2019 questa ragazza di 22 anni con personalità da vendere ha portato un suo inedito, Amazzonia, presentato con le seguenti parole: “Questa canzone è per tutte noi, donne, ragazze, bambine, per ricordarci che indipendentemente da come siamo fatte siamo tutte delle guerriere, amazzoni“.

Un’introduzione che è bastata a convincere Elettra a ‘buzzarla’ prima ancora che iniziasse a cantare. Solo dopo gli altri tre coach hanno deciso di girarsi, ma ormai la Lamborghini aveva conquistato il cuore della nuova ‘regina’ di The Voice. Ecco il video della sua performance:

4 curiosità sulla rapper

-A The Voice Miriam si è esibita dopo il suo ragazzo, Roy Raheem, che però non ha colpito nessun coach.

-La cantante-rapper ha dichiarato che tra le sue influenze principali ci sono fin da bambina i grandi del blues, del jazz, del soul: da Ray Charles a Ella Fitzgerald, passando per Etta James e Aretha Franklin.

-Il suo punto di riferimento è però in questo periodo Beyoncé. E come darle torto…

-Su Instagram Miriam Ayaba ha un account da oltre 14mila follower.

Di seguito il video di Sola:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/miriamayaba