La carriera, la vita privata e le curiosità su Bungaro, uno degli autori più amati della nostra musica.

Ci sono artisti che passano la propria carriera in una sorta di limbo tra il mainstream e l’underground. In questa categoria s’inserisce perfettamente Bungaro, una sorta di uomo-ombra della nostra musica.

Spesso protagonista a Sanremo, sia come interprete che come autore, Tony non è mai riuscito a farsi apprezzare dal grande pubblico, che pure solitamente ha amato le canzoni scritte da lui per altri.

Per conoscerlo meglio, andiamo alla scoperta di alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Bungaro

Antonio Calò è nato a Brindisi il 23 maggio 1964 sotto il segno dei Gemelli. Come interprete esordisce a Sanremo nel 1988 con il brano Sarà forte. Nel 1991 torna sull’Ariston con E noi qui, cantata insieme a Marco Conidi e Rosario Di Bella.

Durante tutti gli anni Novanta e l’inizio dei Duemila è più apprezzato come autore che come cantante. Nel 2004 torna sul palco del Festival di Sanremo, kermesse cui il suo nome rimane ben presto legato, con il brano Guardastelle, contenuto nel suo quinto album L’attesa. Il pezzo si aggiudica il Premio per la miglior musica.

Nel 2011 è ancora autore a Sanremo, stavolta per Giusy Ferreri. Il brano con cui l’ex cantate di X Factor partecipa è Il mare immenso. Cinque anni più tardi collabora con il fortunato album di Fiorella Mannoia Combattente, all’interno del quale finiscono quattro brani scritti da Bungaro.

Lo abbiamo quindi visto ancora come interprete a Sanremo nel 2018, insieme a Ornella Vanoni e Pacifico, con cui ha conquistato il quinto posto grazie al brano Imparare ad amarsi.

Sarà nuovamente uno degli autori del Festival di Sanremo 2019: porta infatti la sua firma il brano Aspetto che torni di Francesco Renga. I due duetteranno anche nella serata del venerdì.

La vita privata di Bungaro

Della vita privata di Bungaro si conoscono pochi dettagli. L’artista è infatti un uomo riservato, e difficilmente decide di mettersi in mostra, se non per motivi professionali.

Non sappiamo se sia sposato, ma ha una figlia di nome Giulia, con cui condivide una delle sue grandi passioni: quella per i viaggi.

5 curiosità su Bungaro

-Pur essendo salentino, Bungaro ha una grande passione per la Basilicata e in particolare per i Sassi di Matera.

-Ha composto anche alcune colonne sonore, tra cui quella per il film Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese.

-Ha collaborato praticamente con tutte le più grandi voci della nostra musica: da Fiorella Mannoia a Ornella Vanoni, da Antonella Ruggiero a Massimo Ranieri, da Marco Mengoni a Emma Marrone.

-Non solo italiani. Nella sua carriera Bungaro ha avuto l’onore di lavorare anche con artisti internazionali come Youssou N’Dour e Ian Anderson dei Jethro Tull.

-Su Instagram Bungaro ha un account da oltre 3mila follower.

