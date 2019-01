La carriera, la vita privata e le curiosità su Adam Lambert, il talento di American Idol che ha conquistato i Queen.

Tanti auguri ad Adam Lambert! Il cantante americano compie oggi 37 anni. Famoso per aver partecipato ad American Idol e, soprattutto, per aver conquistato Brian May e Roger Taylor al punto da diventare il terzo membro permanente dei Queen negli ultimi anni, Adam è uno dei talenti più versatili del panorama musicale americano degli ultimi anni.

Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata di questo eclettico artista.

Chi è Adam Lambert

Adam Mitchel Lambert è nato a Indianapolis il 29 gennaio 1982 sotto il segno dell’Acquario. Si trasferisce con la famiglia da bambino in California e cresce poco distante da San Diego.

Attivo già in ambito teatrale, oltre che musicale, fin da giovanissimo, prende parte al musical Hair prima ancora di farsi conoscere dal grandissimo pubblico con la partecipazione ad American Idol. Ai provini per la trasmissione canta Rock With You di Michael Jackson e Bohemian Rhapdosy dei Queen, conquistando le audizioni finali.

Durante la finalissima del programma, Adam Lambert e il suo sfidante, Kris Allen (che vincerà quell’edizione di American Idol), hanno l’occasione di suonare con Brian May e Roger Taylor, interpretando il brano We Are the Champions.

Dopo il programma Lambert dà alle stampe il suo secondo album, il primo di successo, For Your Entertainment. Nel novembre del 2011 si esibisce ancora con i Queen agli Mtv Europe Music Awards. Quindi promuove il suo secondo album, Trespassing, il suo primo numero uno nella classifica Billboard.

Adam Lambert e i Queen

Nel 2012 il cantante americano viene scelto dai Queen per un mini tour europeo che si rivelerà un grandissimo successo in termini di pubblico. È solo il primo passo di una collaborazione lunga e proficua che porterà il progetto Queen + Adam Lambert in giro per il mondo dal 2013 fino a oggi. Le tournée con lo storico gruppo inglese non impediscono comunque a Lambert di dare alle stampe il suo quarto album in carriera, The Original High.

La vita privata di Adam Lambert

Adam Lambert è dichiaratamente omosessuale e non ha mai nascosto il suo orientamento, nemmeno durante la trasmissione American Idol, sollevando non poche polemiche.

Dal 2010 al 2013 è stato impegnato con Sauli Koskinen, un noto personaggio televisivo finlandese. Dopo la rottura i due sono rimasti amici. Al momento non sembra esserci nessun amore vero nella vita di Lambert.

7 curiosità su Adam Lambert

-Non solo Queen. Tra le sue influenze ci sono anche artisti come David Bowie, Michael Jackson e i Led Zeppelin.

-Adam Lambert è ebreo e diverse volte si è esibito anche in ebraico in diversi eventi legati alla religione.

-Adam non è solo un cantante , ma anche un attore di talento. Ha recitato, tra l’altro, in note serie televisive come Pretty Little Liars e Glee.

-Il suo patrimonio netto è stimato sui 7 milioni di dollari.

-Adam Lambert è alto 1 metro e 84.

-Ha fatto una comparsata nel film Bohemian Rhapsody, biopic sui Queen.

-Su Instagram Adam Lambert ha un account ufficiale da oltre 1 milione di follower.

